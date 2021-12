La FAB muestra la modernización de su T-27M Tucano | Video

Confira as modificações do T-27 modernizado da FAB. O projeto de modernização da aeronave está sendo conduzido pelos técnicos e especialistas do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS).

📹: Sgt Carlos Filho#FAB #FAB80anos #Tucano pic.twitter.com/DbQe9MZyiT