Israel quiere alentar (o coaccionar) a sus ciudadanos para que se vacunen contra el COVID

Israel quiere alentar (o coaccionar) a sus ciudadanos para que se vacunen contra el COVID

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Naftali Bennett, está considerando nuevas medidas destinadas a alentar (o coaccionar) a más israelíes para que... 03.12.2021

israel

pandemia de coronavirus

Así lo informó el noticiero del canal 12: Las PCR no serán gratuitas para nadie, tampoco para niños de 5 años en adelante, y no ha sido desmentido por las autoridades sanitarias.Y si bien Bennett ha pedido a los funcionarios de los ministerios de Sanidad y Defensa que establezcan un marco para nuevas restricciones con el fin de motivar a los israelíes a recibir las vacunas, como informó la emisora pública Kan, los comentaristas señalan que los funcionarios de Sanidad son reacios a cualquier intento de presionar a los ciudadanos para que se vacunen, pues creen que es una técnica contraproducente. Además, según los informes, la idea de la vacunación obligatoria para el sector público presentó grandes complicaciones legales anteriormente.Diferentes filas en el aeropuertoOtra propuesta planteada por los funcionarios fue colocar un puesto de control con el indicativo: "pase verde" en la entrada del aeropuerto Ben Gurión. Asimismo, el ingreso a la terminal aérea solo se concederá a aquellos que realmente estén volando y no a quienes los acompañen. La restricción de la escolta se aprobó cuando comenzó la pandemia, pero no se ha aplicado todavía.Mientras tanto, el controvertido uso del seguimiento y control del servicio de seguridad interna Shin Bet, a través de los teléfonos móviles de las personas infectadas con ómicron, terminará si el número de casos de la variante en Israel pasa de 150 o 200. De acuerdo con las noticias del canal 12, los funcionarios consideran que, si eso sucede, el beneficio obtenido por el seguimiento se volverá insignificante.Hasta ahora, 6.339.189 israelíes, lo que se traduce en alrededor de dos tercios del total de la población, han recibido al menos una inyección, de los cuales 5.777.367 han recibido ambas dosis y 4.084.328 las tres dosis de la vacuna, según las cifras del Ministerio de Salud publicadas este miércoles.Actualmente, todos los ciudadanos israelíes mayores de cinco años son candidatos a la inoculación.¿Qué pasa con ómicron?A la luz de los anuncios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que las vacunas existentes parecen ser efectivas contra la cepa ómicron, fuentes gubernamentales dijeron este miércoles que si las indicaciones alentadoras continúan, habrá menor justificación para mantener las limitaciones a los viajes internacionales. Se espera que las recientes restricciones de viaje, que se impusieron durante dos semanas, se levanten antes de esa fecha límite, informó el canal 12.Los funcionarios del gobierno dijeron que la intención es mostrar al público que, si bien las autoridades pueden imponer restricciones rápidamente cuando sea necesario, también pueden eliminarlas con igual rapidez.En Israel, hasta ahora, hay tres casos confirmados de ómicron.El informe de restricciones más estrictas se produjo un día después de aumentar los llamamientos a la vacunación obligatoria, tanto en Israel como en el extranjero.La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que era "hora de pensar" en imponer la inoculación a todos los ciudadanos de la Unión Europea y el coordinador israelí del coronavirus, Salman Zarka, dijo que el país debería sopesar la introducción de un mandato nacional de vacunas que obligara a todos los ciudadanos a vacunarse contra el coronavirus, aunque Zarka hizo hincapié en que la opinión era solo suya y no la del Ministerio de Salud. Por ahora.

israel

