Estados Unidos y Canadá "restringen la entrada" a deportistas inmunizados con vacunas rusas

Estados Unidos y Canadá "restringen la entrada" a deportistas inmunizados con vacunas rusas

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Estados Unidos y de Canadá ponen obstáculos a la participación de los deportistas rusos en los torneos mundiales de... 03.12.2021

Las dos naciones de América del Norte albergarán este mes y en enero varias etapas del Mundial de Freestyle. La selección rusa está conformada por unos 80 deportistas, varios de ellos campeones olímpicos y mundiales.La OMS hasta la fecha aprobó ocho vacunas para uso de emergencia: AstraZeneca, Covaxin, Covishield (variante india de AstraZeneca), Johnson&Johnson/Janssen, Moderna, Pfizer, Sinopharm y Sinovac.Estados Unidos, por su parte, registró solamente sus tres vacunas nacionales Johnson&Johnson/Janssen, Moderna y Pfizer.La OMS sigue el proceso para aprobar la vacuna rusa Sputnik V, la primera registrada en el mundo. El compuesto, con una efectividad de más de 97%, fue aprobado ya por 71 países, con un total de 4.000 millones de habitantes, más de la mitad de la población mundial.Kurashov advirtió que la situación es crítica ya que el freestyle depende de las etapas norteamericanas.El dirigente deportivo indicó que la Federación Internacional de Esquí (FIS) y el Comité Olímpico Internacional (COI) no han podido cambiar la situación.Kurashov denunció que si no se arregla este problema los deportistas rusos no podrán conseguir los puntos de clasificación para ir a las próximas Olimpiadas.Los organizadores estadounidenses y canadienses de los eventos deportivos se limitaron a sugerir a los atletas rusos que se vacunen con compuestos de otros países.

