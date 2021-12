https://mundo.sputniknews.com/20211203/el-festival-hay-apuesta-por-el-formato-presencial-en-colombia-1118978890.html

El Festival Hay apuesta por el formato presencial en Colombia

El Festival Hay apuesta por el formato presencial en Colombia

LONDRES (Sputnik) — El Festival Hay prepara su regreso a Colombia, en enero de 2022, con una propuesta presencial, pese a la incertidumbre en torno al... 03.12.2021, Sputnik Mundo

El referido festival celebrará su XVII edición con escalas en tres míticas ciudades: Jericó, del 20 al 23 de enero; Medellín, del 24 al 27; y Cartagena de Indias, del 27 al 30. Participarán unos 180 escritores, científicos, músicos, críticos, matemáticos y filósofos, entre otras especializaciones.La mayoría asistirá personalmente a los eventos en vivo con el público, aunque la veloz propagación de la variante ómicron hace temblar a los organizadores. No obstante, tras casi dos años de pandemia, hay también una alternativa híbrida: se facilitará "streaming" de los actos en directo o diferido y se ha publicado un calendario adicional de citas exclusivamente online.Antídoto culturalEn Cartagena de Indias se abrió la veta latinoamericana de este gran encuentro literario y de pensadores multidisciplinarios, que se fundó en el pueblito galés de Hay-on Wye (Reino Unido), en 1988. Fue la segunda plaza en la trayectoria en castellano de una marca reconocida ahora mundialmente como sinónimo de innovación y calidad.Mentes abertasFuentes destaca que la nueva edición colombiana destacará "lo mejor de la literatura, la ciencia y el periodismo" en un rosario de eventos que se han "articulado en cuatro ejes temáticos transversales: emergencia climática, democracia, lucha por las igualdades y bienestar".Wole Soyinka regresa a la capital de Bolívar. El novelista y dramaturgo nigeriano participó en el estreno de 2007, que tuvo a Gabriel García Márquez entre sus grandes protagonistas. El Nobel en literatura presentará su última novela traducida al castellano, Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra, una sátira política sobre corrupción ubicada en su país natal.Cruce de miradasEntre muchos otros autores, intervendrán el estadounidense Jonathan Franzen, con su novela Encrucijadas, el colombiano Juan Gabriel Vásquez se centrará en Volver la vista atrás y la española Irene Vallejo hablará de su ensayo El infinito en su junto y participará en distintas actividades en las tres ciudades.Además, el cubano Leonardo Padura entrará en la temática del exilio que borda en su clásico Como polvo en el viento y el mexicano Juan Villoro llevará a la audiencia al borde del abismo con su última publicación, La Tierra De La Gran Promesa.Se anticipa también la presencia en los estrados del economista Thomas Piketty, el cineasta Daniel Brühl y el rapero y productor Ali A.K.A. Por otra parte, el periodista de The New Yorker, Patrick Radden Keefe, desguazará la industria farmacéutica que encuadra el contexto de su novela El imperio del dolor, mientras que los colombianos María Jimena Duzán y Francisco de Roux conversarán sobre la violencia y los conflictos armados.Negocio popularEl artista Ai Weiwei es el plato en la oferta online de la edición colombiana del Hay. Defensor de los derechos humanos, el disidente chino contribuye en la campaña por la liberación de Julian Assange y la anulación del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, entre otras causas.Los festivales literarios se han alzado en una de las industrias culturales de mayor crecimiento económico en Reino Unido en los últimos treinta años. El Hay superó la crisis de la pandemia con ayudas estatales y campañas de micro financiación. Al mismo tiempo, la situación de confinamiento empujó el desarrollo de proyectos digitales que están al alcance de millones de audiencias.

