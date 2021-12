https://mundo.sputniknews.com/20211203/eeuu-y-corea-del-sur-actualizaran-su-plan-de-guerra-contra-corea-del-norte-1118954142.html

EEUU y Corea del Sur actualizarán su plan de guerra contra Corea del Norte

Washington y Seúl han manifestado la necesidad de actualizar los planes de guerra contra Pyongyang. Los aliados han mostrado su preocupación debido al rápido... 03.12.2021, Sputnik Mundo

Luego de una reunión de tres días, los jefes militares de EEUU y Corea del Sur manifestaron que esta medida es necesaria en medio del avance militar norcoreano, que es cada vez más "desestabilizador" para la seguridad regional, expresó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.De igual forma, el jefe del Estado Mayor surcoreano, el general Suh Wook, afirmó que Seúl está de acuerdo con renovar el actual plan de guerra para corresponder a las "amenazas norcoreanas" y una "estructura de mando combinada" entre EEUU y Corea del Sur.Entre los avances norcoreanos destacan las pruebas de un nuevo misil de crucero de largo alcance, un misil armado con un planeador hipersónico, un misil balístico lanzado desde un submarino y un misil balístico de corto alcance lanzado desde un vagón, todos los cuales han ocurrido en los "últimos tres meses", señala el informe.El plan de guerra actual entre EEUU y Corea del Sur tiene aproximadamente 10 años de antigüedad y fue creado en una época en que la que RPDC no tenía armas termonucleares, misiles balísticos intercontinentales o misiles balísticos de corto alcance que "son capaces de evadir sistemas de defensa aérea de EEUU", como lo indica un informe publicado por el Servicio de Investigación del Congreso de EEUU.Corea del Sur busca recuperar el control de su EjércitoUno de los principales objetivos de la visita de Austin es elaborar planes para evaluar si Seúl puede recibir el control operativo en tiempo de guerra (OPCON), es decir, el derecho a comandar sus propias tropas en la batalla, informó la agencia de noticias Yonhap. Cuando EEUU se unió a la Guerra de Corea en 1950, el entonces presidente surcoreano Syngman Rhee cedió el control del incipiente Ejército surcoreano al Pentágono, y el acuerdo de alto el fuego de 1953 hizo que el país norteamericano mantuviera ese control tras el cese de los disparos.Nunca se ha firmado un tratado de paz permanente con la RPDC, lo que Pyongyang cita como una de las principales razones por las que necesita las armas nucleares: para garantizar su seguridad frente a un presunto ataque de EEUU y Corea del Sur.Washington —técnicamente el Mando de las Naciones Unidas, que sirvió de fachada para la intervención estadounidense en Corea— mantuvo el control hasta 1978, cuando se creó el Mando de Fuerzas Combinadas (CFC) como parte de los planes del entonces presidente estadounidense Jimmy Carter de retirar finalmente a los estadounidenses de Corea del Sur. Esos planes fueron desechados por Ronald Reagan, que aumentó el número de tropas estadounidenses como parte de una estrategia general para aumentar las tensiones con la Unión Soviética y sus aliados socialistas.El CFC otorgó a Seúl el control operativo durante las condiciones del armisticio a partir de 1994, pero según el acuerdo que sigue vigente en la actualidad, ese control volvería a Washington en caso de guerra campal. Los primeros pasos de esa transferencia se dieron en 2019, pero la pandemia de COVID los dejó en suspenso. Sin embargo, la RPDC no es la única preocupación: Seúl debe demostrar que también podría manejar sus propias fuerzas en caso de una guerra con China.Según los funcionarios de defensa, una de las preocupaciones restantes es si Seúl es capaz de asumir las cuestiones "relacionadas con la defensa de misiles balísticos" de EEUU.Seúl ha comprado sistemas de defensa antiaérea Patriot al país norteamericano y ha desarrollado su propio sistema KM-SAM, o Cheolmae-2, utilizando tecnología prestada por los fabricantes de armas rusos Almaz-Antey y Fakel. De hecho, son los mismos que producen el misil 9696 utilizado en los sistemas de defensa antiaérea rusos S-350E y S-400.También han trabajado en el desarrollo de su propio análogo al sistema israelí Cúpula de Hierro para interceptar las posibles ráfagas de cohetes y artillería de Corea del Norte. Fue presentado por el fabricante LIG Nex1 en octubre como sistema de defensa antimisiles de baja altitud (LAMD).Sin embargo, Seúl sigue dependiendo del sistema estadounidense de Defensa Terminal de Gran Altitud (THAAD), que recibió una actualización en mayo. El THAAD tiene un alcance mucho mayor y más alto que el Patriot, con un radar con una capacidad de hasta 3.000 kilómetros de distancia. Cuando los dos sistemas están interconectados entre sí, los Patriots reciben la capacidad de prepararse para atacar objetivos antes de que sus propios radares puedan verlos.Por otra parte, la Administración Biden también ha aprobado una nueva Revisión de la Postura Global que, aunque es clasificada, se cree que pide que se trasladen más recursos militares estadounidenses de otros teatros al indopacífico, según Defense One. Esto está en consonancia con la estrategia establecida por la anterior administración, la de Trump, que describió un cambio de la guerra contra el terrorismo hacia la competencia de grandes potencias con Rusia y China, al tiempo que aborda otros desafíos de la RPDC, Irán, Siria y Venezuela, entre otras naciones que se niegan a cooperar con la política exterior estadounidense.

