EEUU recibe la primera bomba atómica modernizada B61-12 ¿qué tan eficaz es realmente?

Sputnik habló con un experto militar para analizar los cambios que se hicieron a la bomba atómica B61-12 que recibió el Ejército de EEUU y las diferencias que... 03.12.2021, Sputnik Mundo

defensa

eeuu

bomba atómica

El complejo militar-industrial estadounidense ha entregado al Pentágono la primera muestra de producción de la bomba atómica B61-12 mejorada, que ha estado en servicio en EEUU durante medio siglo, informó la Administración Nacional de Seguridad Nuclear.La actualización amplía el ciclo de vida de la ojiva en al menos 20 años, lo que permite utilizarla desde plataformas aéreas existentes y avanzadas. Además habría reducido significativamente la potencia de la munición, pero señalan que aumentó la precisión mediante el uso de una nueva pieza de cola que conservó sus características tácticas y técnicas.Además, podría utilizarse en modo de caída libre y guiado desde bombarderos estratégicos B2, cazabombarderos F-15, F-16, PA-200 Tornado y "futuras plataformas de aviones F-35, B-21, F/A-18F".Sin embargo, el coronel retirado y experto militar Aleksandr Zhilin considera que esta modernización solo se trata de una estrategia publicitaria y que en realidad esta arma no tiene nada nuevo."Adaptaron la vieja bomba, que está en servicio desde 1968, a los nuevos portadores. Lo que me hizo gracia en particular es que la esencia de la modernización es la modificación de la parte de la cola. Es, como se dice, un empolvado rápido de una nariz sin maquillar. Es decir, es una cáscara vacía, una farsa, que no representa nada en términos de mejora de la eficacia del armamento", detalló.Agregó que bajo el pretexto de este trabajo, prolongaron la vida de la bomba otros 20 años.La B61 está en servicio desde 1968, actualmente en las modificaciones 3, 4, 7 y 11. El B61-12 está destinado a sustituir a los tres primeros.

