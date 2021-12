https://mundo.sputniknews.com/20211203/descubren-un-anticuerpo-que-puede-neutralizar-todas-las-variantes-del-coronavirus-1118977810.html

Descubren un anticuerpo que puede neutralizar todas las variantes del coronavirus

Científicos chinos aseguran haber encontrado en unos experimentos de laboratorio y en organismos vivos, un anticuerpo que puede neutralizar eficazmente todas... 03.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-03T18:21+0000

2021-12-03T18:21+0000

2021-12-03T18:21+0000

estilo de vida

💗 salud

coronavirus

covid-19

Varios científicos chinos de diversas instituciones, incluida la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou y la Universidad de Zhejiang de Hangzhou, anunciaron haber identificado al anticuerpo monoclonal 35B5, que puede neutralizar las variantes de coronavirus.De acuerdo con el estudio publicado en bioRxiv, los experimentos in vitro, es decir, en probetas de laboratorio, como in vivo, específicamente en ratones transgénicos, muestran una clara capacidad para contrastar el coronavirus original y todas sus variantes de interés, incluyendo delta que fue responsable de reactivar las olas de contagio en todo el mundo desde que apareció por primera vez en la India a principios de este año, y ómicron, la última variante que ha surgido y cuyo peligro potencial aún se desconoce.El anticuerpo 35B5 se dirige a una parte única del virus que permanece sin cambios incluso después de cualquier mutación.Según los científicos, esta capacidad de ir a contrarrestar una parte específica del virus que no es mutable podría aprovecharse para diseñar una nueva vacuna universal contra el SARS-CoV-2 que permita no temer más a las mutaciones.

💗 salud, coronavirus, covid-19