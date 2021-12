https://mundo.sputniknews.com/20211203/auf-wiedersehen-despedida-con-honores-a-merkel-1118982706.html

Despedida con honores para la canciller alemana Angela Merkel. Occidente sigue escalando las tensiones con Moscú. Rusia-Iberoamérica, unas relaciones en... 03.12.2021

Auf Wiedersehen, Frau Merkel!Este jueves 2 de diciembre de 2021 será recordado en los anales de la historia por ser el día de la despedida de la primera canciller mujer de Alemania. Merkel, quien deja el poder después de 16 años ininterrumpidos, que bien pudieron extenderse, al menos, por cuatro años más, es decir, hasta los 20, si no fuera porque aquella llamada a recibir a los refugiados con los brazos abiertos en Europa, le causara un terremoto político intestino en su país, y no sólo con sus opositores, sino también con sus socios en el poder.A partir de entonces, es decir, el año 2015, el suelo político de Merkel comenzó a abrirse debajo de sus pies, conduciéndola al abismo y condicionándola a anunciar de forma prematura su alejamiento de la política, como salvoconducto para poder formar el que fuera su último Gobierno.Así, este 2 de diciembre, el Ejército alemán rindió por última vez honores a Merkel en una noche fría y ante solo 200 invitados: un acto de 'bajo perfil' a pedido expreso de la homenajeada y que, a falta de espacio en el patio de la Cancillería, se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa, que además de contar con un patio más importante, le proporcionaba la oportunidad de despedirse en campo propio, junto a la ministra de Defensa en funciones Annegret Kramp Karrenbauer [conocida como AKK], a quien amadrinó como su sucesora tras las elecciones de 2017, pero cuya figura terminó diluyéndose hasta la nada política.Merkel escuchó las tres piezas musicales elegidas por ella misma: el himno cristiano 'Großer Gott, wir loben Dich' [Santo Dios, alabamos tu nombre], del siglo XVIII; la canción 'Debería llover rosas sobre mí' de Hildegard Knef; y 'Olvidaste la película de color', grabada por primera vez en 1974 por la cantante punk alemana Nina Hagen y que ha dado lugar a numerosas lecturas políticas.Presidenta moldava arremete contra Rusia: ¿un ataque de nervios?Poner fin a la presunta "propaganda" rusa que "amenaza" a Moldavia. Es lo que se plantea la presidenta de ese país europeo, Maia Sandu, quien acaba de anunciar que la república pronto contará con ciertos "instrumentos legítimos" que impedirán "la propaganda, el engaño y otras violaciones".Es decir, se busca taparle la boca a los medios rusos, escudándose en pretextos de que son "megáfonos de propaganda" del Kremlin, tal y como se pronunció en su momento el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry. Ni Bruselas, ni Washington, han dicho ni una sola palabra sobre estos planes del Gobierno moldavo que apuntan a violar la libertad de prensa.Un silencio que es comprensible, teniendo en cuenta que las declaraciones de Maia Sandu vienen en el mismo momento en el que Modavia fue señalada por la Unión Europea entre los países que recibirán su ayuda de más de 50 millones de euros "para promover la paz y la estabilidad" en estas naciones, ente las cuales también se encuentra Georgia y Ucrania. Unas ayudas que –vaya coincidencia– siempre se saldan con las medidas antirrusas que adoptan sus destinatarios.Otro hecho que lo dice todo: Modavia figura entre los 110 países invitados por EEUU a la Cumbre Virtual por la Democracia. Se realizará los días 9 y 10 de diciembre de 2021, donde Maia Sandu, seguramente, compartirá su rica experiencia en el campo democrático. ¿Hablaría allí de la persecución a los medios rusos? Es una gran interrogante, pero lo que sí se sabe con exactitud es que Rusia no podrá escuchar, ni tampoco comentar, su intervención. Y es que, junto a China y otro puñado países, entre ellos Bielorrusia, no ha tenido el 'gusto' de ser invitada a este evento.Por otra aparte, sería extraño que Occidente reproche los actos de censura a alguien que fuera colocado en el poder, en gran medida, gracias a sus esfuerzos. Y es que Maia Sandu contó con su total respaldo en las presidenciales del año pasado, al tiempo que su rival, Igor Dodon –partidario de estrechar las relaciones con Rusia–, se enfrentó a un verdadero cerco mediático.Una vez elegida presidenta, Maia Sandu pasó inmediatamente a pagar los 'créditos' otorgados por Occidente que la llevaron al mando de Moldavia. Entre las primeras medidas, exigió que las fuerzas de paz rusas abandonen Transnistria, un Estado independiente cuya soberanía es reclamada por las autoridades moldavas. Un paso que se enmarca dentro de la estrategia de la OTAN para presionar a Rusia, según el analista internacional Enrique Refoyo.La arremetida de Maia Sandu contra los medios rusos se produce, además, poco después de que Moldavia le pagara al gigante de energía ruso Gazprom la deuda de 74 millones de dólares por los suministros de gas. Se puede suponer que esto afectó su estado de ánimo, ya que, como dice una frase rusa, el dinero que prestamos es ajeno, y el que devolvemos es nuestro, lo cual no es para nada agradable.En este contexto, la presidenta Moldava no tendría de qué quejarse, y es que los precios que le ofrece la parte rusa son muy atractivos. De hecho, el 29 de octubre, la rusa Gazprom y la moldava Moldovagaz acordaron prorrogar por cinco años más, a partir del 1 de noviembre, el contrato de suministro del gas ruso a Moldavia, ya que el acuerdo anterior firmado en 2008 venció el 30 de septiembre. Las condiciones del contrato –unos 430 dólares por 1.000 metros cúbicos de gas– resultaron muy ventajosas para la parte moldava porque los precios del mercado rondan los 1.000 dólares por 1.000 metros cúbicos.Es verdad también que Maia Sandu se da cuenta perfectamente de que Rusia es un importante socio para su país, de allí que sus declaraciones como las contra los medios rusos podrían interpretarse también como un gesto de reverencia hacia Occidente. Es decir, es una retórica destinada a complacer a Washington y Bruselas, pero tampoco quiere deteriorar las relaciones con Rusia.Y es que recientemente la presidenta moldava expresó su deseo de mantener relaciones pragmáticas y constructivas con Rusia. A su vez, la primera ministra del país señalaba hace unas semanas que Moldavia no tiene la intención de elegir entre el gas barato y las estrechas relaciones con la Unión Europea. Indicó asimismo que su país está "abierto a la asociación con Gazprom", así como a las "relaciones normales, económicas y predecibles" con Moscú, ante las insinuaciones sobre la presunta culpabilidad del Kremlin por la reciente crisis energética de Europa.Tampoco se pueden pasar por alto las recientes declaraciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien al cabo de su reunión con su par moldavo, comunicó sobre el interés que tienen las dos partes por desarrollar la cooperación bilateral en varios ámbitos, así como por mantener la "cooperación pragmática de beneficio mutuo". Además, expresó su satisfacción por el hecho de que, "después de la bajada del año pasado", haya "una recuperación y un crecimiento bastante estable en el intercambio comercial".La decisión de EEUU que molesta al presidente de ColombiaTras cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, EEUU anunció que retira a esa guerrilla de la lista de grupos terroristas. Algunos excombatientes lo interpretaron como un "espaldarazo a la paz", mientras que el presidente del país sudamericano, Iván Duque confesó que hubiera preferido "otra decisión".Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el politólogo y sociólogo colombiano Francisco Toloza, quien es uno de los seis integrantes de Voces de Paz y Reconciliación, iniciativa ciudadana que tiene asiento en el Congreso de Colombia para acompañar la implementación del acuerdo de paz de las FARC-EP con el gobierno nacional.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

