https://mundo.sputniknews.com/20211203/asi-es-como-funciona-el-programa-migratorio-de-trump-que-reactivaron-eeuu-y-mexico-1118982400.html

Así es como funciona el programa migratorio de Trump que reactivaron EEUU y México

Así es como funciona el programa migratorio de Trump que reactivaron EEUU y México

A dos semanas de la reunión entre los presidentes López Obrador y Joe Biden, ambos Gobiernos acuerdan la reactivación de "Quédate en México", el polémico... 03.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-03T19:32+0000

2021-12-03T19:32+0000

2021-12-03T19:32+0000

américa latina

joe biden

migración

donald trump

estados unidos

méxico

quédate en méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1118394007_0:215:3259:2048_1920x0_80_0_0_801e9ddf84789622d9bbc44a6e36b714.jpg

El Gobierno mexicano aceptó el restablecimiento del programa "Quédate en México", el cual obliga a las personas indocumentadas que soliciten asilo en Estados Unidos a quedarse en la frontera norte del país latinoamericano en lo que se resuelve su estatus migratorio en las oficinas estadounidenses.¿Pero cómo funciona exactamente este programa formalmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés)?Si una persona migrante solicita asilo en alguna de las oficinas migratorias de Estados Unidos, inmediatamente entrará bajo el esquema del MPP, por lo cual será puesta en procedimiento de remoción ante un juez de inmigración de ese país, según se explica en el portal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)."Generalmente, los extranjeros permanecen en México durante todo el procedimiento de remoción", detalla el DHS.Sin embargo, quedarse en México en lo que se resuelve la solicitud implica varios riesgos, que van desde la falta de albergues y los bajos recursos de los migrantes para subsistir en el país, hasta ser víctima de delitos como la extorsión, el robo, el secuestro, la violación o la trata, advierte a Sputnik Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).Kuhner propone imaginar la incertidumbre e inseguridad que vive esta gente: "Si voy a esperar 6 meses en un país que desconozco y sin apoyo, ¿dónde me voy a quedar? Si tengo hijos, ¿no irán a la escuela? ¿Cómo voy a acceder a servicios de salud? El documento [del restablecimiento del MPP] indica que los migrantes podrán quedarse en albergues de México, pero sabemos que los albergues están rebasados".Una vez que un migrante solicita asilo en Estados Unidos, el primer paso para esta persona es esperar a que el Gobierno estadounidense le envíe una notificación para comparecer con la hora y el lugar de su audiencia inicial ante un tribunal.También se les envía una hoja desprendible donde se les ordena la fecha y la hora en la que deberán presentarse en el puerto de entrada, desde donde serán escoltados por agentes migratorios de Estados Unidos hasta el sitio de su audiencia."A los extranjeros se les facilita una lista de proveedores de servicios legales pro bono, específicos al tribunal donde sus audiencias se realizarán. Los extranjeros sujetos al MPP pueden contactar al abogado de su predilección, pero el Gobierno no cubrirá estos gastos", detalla el DHS.Toda la espera debe transcurrir en México. El proceso de admisión de asilo puede durar semanas, meses o incluso años. Todo depende del fallo final del juez.El problema en esta ocasión es que muchos migrantes corren el riesgo de quedarse sin el servicio de un abogado, un factor que es fundamental para que convenza al juez de que es candidato a recibir protección de Estados Unidos porque sufre violencia, persecución o vulnerabilidad en su país de origen, asegura Gretchen Kuhner, del IMUMI.Cuando concluye el proceso de remoción, hay dos respuestas posibles para el migrante: te quedas o te vas de Estados Unidos.Según Kuhner, esta vez el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a agilizar el proceso para que las personas no deban esperar tanto tiempo en México, cuyas autoridades darán a los migrantes un documento que les permita residir 180 días en el país, dice.El programa "Quédate en México" no es nuevo. Operó de enero de 2019 a enero de 2021, como parte de una iniciativa impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero cuando Joe Biden llegó al poder, comenzó una batalla en tribunales para bloquear el programa, algo a lo que se opusieron estados como Texas.El 2 de diciembre, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), dijo que "la administración [de Biden] debe dejar de esconderse detrás de una orden judicial defectuosa para justificar el reinicio de Quédate en México".Sin embargo, el programa "Quédate en México" fue reactivado.

https://mundo.sputniknews.com/20210624/quedate-en-mexico-biden-modifica-uno-de-los-programas-migratorios-clave-de-trump--1113494988.html

https://mundo.sputniknews.com/20190211/politica-migratoria-estados-unidos-trump-mexico-muro-tijuana-1085403149.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

joe biden, migración, donald trump, estados unidos, méxico, quédate en méxico