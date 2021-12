https://mundo.sputniknews.com/20211203/amlo-hace-publico-su-sueldo-gano-menos-de-la-mitad-de-lo-que-ganaba-pena-1118967589.html

AMLO hace público su sueldo: "Gano menos de la mitad de lo que ganaba Peña"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sinceró y reveló a los mexicanos de cuánto es su sueldo y quienes se negaron a acatar la reforma... 03.12.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con el mandatario, su sueldo mensual actual debe rondar los 120.000 pesos (6.000 dólares) y recordó que desde su llegada a la presidencia decidió bajar su ingreso. "Debo estar ganando como 120.000 pesos al mes y me van a dar mi aguinaldo", explicó López Obrador, quien calculó que dicha prestación ascienda, en su caso, a los 250.000 pesos (12.500 dólares).El mandatario aseveró que gana menos de la mitad de lo que ganaba su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto. Si bien la Ley de Remuneraciones que se aplica a los funcionarios públicos establece que nadie puede ganar más que el presidente, López Obrador señaló que los llamados organismos autónomos y en el Poder Judicial se ampararon. "Por ejemplo en el INE, que no es que tenga yo mis diferencias, que las tengo, pero esos sí se rayan, y también en el Poder Judicial porque no aceptaron la reforma constitucional de que nadie ganara más que el presidente de México", agregó.

