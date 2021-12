https://mundo.sputniknews.com/20211203/alerta-juguetes-sexuales-conectados-a-internet-son-atacados-por-ciberdelincuentes-1118986955.html

Alerta: juguetes sexuales conectados a internet son atacados por ciberdelincuentes

El uso de estos dispositivos aumentó un 87% en 2020 y se volvieron un blanco de ataques ante el poco cuidado de los usuarios que los ven como inofensivos y no denuncian los ilícitos. Por ello, es escasa la información al respecto.

Durante 2020 se utilizaron alrededor de 35,5 millones de juguetes sexuales con conexión a internet en el mundo. Asia lidera el ránking de usuarios seguido de América del Norte y América Latina está en último lugar, con alrededor de dos millones de unidades.En esta última región el mercado recién comenzó a desarrollarse aunque se espera que para 2025 la cifra se triplique, al igual que previsiones para el resto del mundo, y ascienda a los seis millones de dispositivos, según un estudio publicado por la consultora Juniper Research.Esta tendencia, denominada sextech, hoy hace transacciones por casi cuatro millones de dólares y podría llegar a los 10 millones para 2025. Consiste en el uso de juguetes sexuales tales como vibradores o succionadores para hombres y mujeres con control remoto, que se conectan a internet o bluetooth para poder moderar la intensidad de vibración para tu pareja sin importar la distancia a la que se encuentren.Si bien no hay datos exactos sobre la cantidad de ataques, se advierte sobre los peligros de hackeos al uso de estos dispositivos que están dentro del denominado "Internet de las cosas". Sobre el tema, conversamos con la española Ángela García Valdés, técnica del Instituto Nacional de Ciberseguridad."Los riesgos que pueden presentar los juguetes sexuales o cualquier tipo de objeto conectado a Internet, lo que conocemos como el 'Internet of things' [o 'internet de las cosas'], pueden ser vulnerabilidades en las medidas de seguridad del objeto en sí, entonces lo que va a provocar es que haya accesos no autorizadas a toda la información que se esté almacenando”, indicó García Valdés.Esto puede derivar también en "pérdida de privacidad" y "de control" de los dispositivos dado que podrían ser manipulados por los ciberdelincuentes que logren acceder al sistema, advirtió la experta española.Entre los principales consejos aportados por García Valdés para evitar ser víctimas de un hackeo o una estafa, se resalta:Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

