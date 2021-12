https://mundo.sputniknews.com/20211202/una-fuente-de-belleza-y-juventud-estos-son-los-beneficios-del-kiwi-1118917702.html

Una fuente de belleza y juventud: estos son los beneficios del kiwi

Una fuente de belleza y juventud: estos son los beneficios del kiwi

02.12.2021

El kiwi es un alimento perfecto para prevenir las enfermedades cardiovasculares y oncológicas, declara a Sputnik la nutricionista rusa Anna Dróbysheva.Otra ventaja más importante de esta fruta, según la especialista, es quemar la grasa que bloquea las arterias.Además, esta fruta es rica en vitamina C, ácido fólico y vitamina B6, por lo cual es aconsejable consumirla para evitar la avitaminosis, añade.El kiwi estimula también la elaboración del colágeno y previene la pérdida de cabello prematura. Por lo tanto, la nutricionista lo llama "alimento de la juventud y la belleza".El kiwi entraña un gran valor para las embarazadas, agrega Dróbysheva. Esta fruta contiene potasio, un mineral necesario para un funcionamiento normal del corazón de una madre y su bebé, así como ayuda a recuperar hierro y disminuye la probabilidad de experimentar estreñimiento.Quienes no deberían comer kiwiQuienes padecen enfermedades estomacales graves o tienen alergia a los cítricos, no deberían incluir esta fruta en su dieta, alerta la especialista.Si a menudo tienes diarrea, Dróbysheva también te recomienda tener cuidado con este alimento.

