https://mundo.sputniknews.com/20211202/tienes-goteo-nasal-estos-alimentos-te-ayudaran-a-deshacerte-de-esta-molestia--1118894070.html

¿Tienes goteo nasal? Estos alimentos te ayudarán a deshacerte de esta molestia

¿Tienes goteo nasal? Estos alimentos te ayudarán a deshacerte de esta molestia

Las personas alérgicas entienden mejor que nadie lo molesto que puede llegar a ser una nariz que gotea. Bien sea la llegada del invierno, de la temporada de... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T04:48+0000

2021-12-02T04:48+0000

2021-12-02T04:48+0000

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108741/83/1087418311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eec6c543f216d87b4b7638edac4f07c4.jpg

Sin embargo, no todas son malas noticias. La alimentación se puede volver un gran aliado a la hora de combatir esta incómoda afección, que suele venir acompañada de estornudos, tos e, incluso, puede terminar en dolor de cabeza y de garganta.Esta es una lista de algunos de los alimentos que harán que evites tomar antibióticos u otros medicamentos para atacarla.Té verdeLas propiedades antiinflamatorias de esta bebida se deben a los flavonoides que contiene. Además, puede ayudar a estimular el sistema inmunológico y da una sensación de bienestar. Incluso puede detener la secreción nasal.Vitamina CEste micronutriente no necesita introducción. Sus beneficios son ampliamente conocidos, especialmente en lo que se refiere al sistema inmunológico. Lo que probablemente no sea tan conocido es que también puede combatir de manera efectiva el goteo nasal. Aparte de las pastillas que se consiguen en tiendas especializadas, frutas como la papaya, las naranjas, las fresas y los melones son fuentes de vitamina C.MielAdemás de endulzar, la miel tiene propiedades antibacterianas que pueden apoyar al sistema inmunológico. Tomarlo con bebidas calientes puede ser un gran aliado contra la secreción nasal indeseada.ArándanosEsta fruta del bosque está llena de antioxidantes que pueden mejorar el sistema inmunológico. Además, es fácil de agregar a la dieta diaria, especialmente en comidas dulces.Ajo y CebollaNo solo son el aliño ideal para cualquier comida. Estos ingredientes básicos de la cocina, al igual que la miel, tienen propiedades antibacterianas. No dudes en incluir más en tu alimentación para mejorar el goteo.

https://mundo.sputniknews.com/20210822/corregido-y-demostrado-identifican-la-cantidad-exacta-de-vitamina-c-que-requiere-el-cuerpo-1115305798.html

https://mundo.sputniknews.com/20211026/esto-es-lo-que-le-pasa-a-tu-organismo-cuando-consumes-cebolla-en-exceso-1117522859.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, 🥚 alimentación