Sao Paulo cancela su tradicional fiesta de fin de año en la calle por la pandemia

Nunes informó en rueda de prensa desde Nueva York, donde se encuentra de viaje oficial, que finalmente no se celebrará el evento público, según avanzó el portal de noticias G1.La fiesta de fin de año se suele celebrar en la céntrica Avenida Paulista y reúne a decenas de miles de personas, atraídas por los fuegos artificiales y los conciertos gratuitos.La cancelación se produce después de que Brasil confirmara tres casos de la variante ómicron del coronavirus, todos precisamente en el estado de Sao Paulo.El ayuntamiento también dio marcha atrás en su decisión de permitir que no se use el barbijo contra el COVID-19 al aire libre a partir del 11 de diciembre.Con la decisión de Sao Paulo ya son 16 las capitales brasileñas que decidieron cancelar los festejos para despedir el año.Río de Janeiro (sureste), donde se celebra la fiesta más famosa del país en la playa de Copacabana, de momento sigue adelante con los preparativos.

