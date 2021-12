https://mundo.sputniknews.com/20211202/promueve-eeuu-el-miedo-a-china-en-latinoamerica-1118933193.html

Promueve EEUU el miedo a China en Latinoamérica?

Promueve EEUU el miedo a China en Latinoamérica?

Los temores ante la expansión china en Latinoamérica no tienen fundamento, donde el gran artífice del miedo hacia el gigante asiático es EEUU, alarmado por la... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T17:56+0000

2021-12-02T17:56+0000

2021-12-02T17:56+0000

qué pasa

china

ue

relaciones

mercosur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1118933151_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_172be4fbe15e87f3a19c066885e10ad1.jpg

Promueve EEUU el miedo a China en Latinoamérica? Promueve EEUU el miedo a China en Latinoamérica?

En declaraciones a Sputnik, Rovetta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el país asiático desde hace más de 40 años, insistió en que no se puede "utilizar la palabra 'amenaza' o 'miedo'" respecto a China, donde los cada vez más estrechos vínculos de Pekín y los países latinoamericanos se explican por la eficiencia de la política económica china, que contrasta mucho con la de la Unión Europea [UE], por ejemplo."El Mercosur y la UE llevan décadas intentando negociar un tratado de libre comercio, y hasta ahora no se ha firmado, y yo personalmente pienso que no se firmará nunca por la oposición de Francia por su miedo a la competencia de los productos agroalimentarios del Mercosur", señaló el experto, al indicar que, mientras tanto, China se convirtió en el "principal mercado" para las exportaciones de una serie de países de América Latina."Yo creo que China puede aportar muchas oportunidades comerciales a los países de América Latina, que son países soberanos y que tienen la capacidad de decidir si lo que están haciendo va en bien o no de los intereses económicos o políticos de su población, nadie les está obligando a vender a China o a tener relaciones con China. Y China, aparte de esas oportunidades comerciales, puede aportar también una cosa que es muy importante en el mundo actual, que es una capacidad financiera muy importante, y también puede aportar otra cosa –que antes estaba en monopolio por parte de Occidente–, que son tecnologías avanzadas", subrayó Rovetta Dubinsky.

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

china, ue, relaciones, mercosur, аудио