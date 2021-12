https://mundo.sputniknews.com/20211202/polonia-revela-que-preparaba-de-antemano-la-respuesta-a-la-escalada-en-ucrania-1118923437.html

Polonia revela que preparaba de antemano la respuesta a la "escalada" en Ucrania

Polonia revela que preparaba de antemano la respuesta a la "escalada" en Ucrania

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia propuso desde hace mucho a otros miembros de la Unión Europea elaborar un paquete de sanciones antirrusas por si se agrava la... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T15:20+0000

2021-12-02T15:20+0000

2021-12-02T15:20+0000

internacional

rusia

ucrania

polonia

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103438/80/1034388096_0:85:3073:1814_1920x0_80_0_0_165bd3ecb2371bc615ba6e205270c963.jpg

Moscú declaró en más de una ocasión que no amenaza a nadie ni planea agredir a nadie, así como constató que las declaraciones sobre la "agresión rusa" sirven de pretexto para emplazar más material de guerra de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia.Kiev y varios Estados occidentales hablan mucho últimamente sobre la llamada intensificación de la actividad militar rusa en la cercanía de la frontera de Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó en numerosas ocasiones que Rusia traslada tropas en el marco de su territorio nacional, señalando que eso no debe preocupar a nadie. Este jueves él constató al mismo tiempo que es alta la probabilidad del estallido de operaciones militares en el sureste de Ucrania y dijo que eso preocupa mucho a Rusia.Según informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, Kiev envió a Donbás 125.000 soldados y oficiales, o la mitad de todos los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció el traslado del material militar de la OTAN hacia las fronteras rusas y el aumento del número de instructores militares occidentales en Donbás.Según el jefe de la diplomacia rusa, tal comportamiento de la Alianza Atlántica podría incitar a las autoridades ucranianas a cometer una aventura miliar, creando una amenaza directa a la seguridad de Rusia.Las relaciones entre Moscú y Kiev se deterioraron tras la reincorporación de Crimea a Rusia en medio de un conflicto armado en Donbás. Moscú en respuesta a las sanciones occidentales adoptó medidas similares, tomó el rumbo a la sustitución de las importaciones y declaró en numerosas ocasiones que es cotraproducente hablar con Rusia en el lenguaje de sanciones.Las autoridades ucranianas en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país.Rusia rechaza las acusaciones y las califica de inaceptables. Moscú insiste en que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere lo más pronto posible la crisis política y económica.

https://mundo.sputniknews.com/20211202/borrell-expresa-a-lavrov-la-posicion-de-la-ue-sobre-la-situacion-en-ucrania-1118920960.html

https://mundo.sputniknews.com/20211202/politicos-occidentales-reconocen-en-privado-que-ucrania-no-entrara-pronto-en-la-otan-1118897529.html

ucrania

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, polonia, sanciones