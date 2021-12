Políticos occidentales reconocen en privado que Ucrania no entrará pronto en la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, previamente afirmó que, en un diálogo con Washington y sus aliados, Moscú insistirá en desarrollar los acuerdos que excluyan cualquier nuevo avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armamento cerca de sus fronteras que amenacen a Rusia.La Rada Suprema de Ucrania en diciembre 2014 del año modificó dos leyes, renunciando al estatus de país no alineado. En febrero de 2019, el Parlamento de Ucrania aprobó cambios a la Constitución, consolidando el curso del país en la UE y la OTAN. Ucrania se convirtió en el sexto Estado en recibir el estatus de socio de la OTAN con capacidades ampliadas.El ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que Ucrania necesitaría alcanzar una serie de criterios para unirse a la alianza, cuya implementación llevará una gran cantidad de tiempo.

WASHINGTON (Sputnik) — Los políticos de los países occidentales reconocen en privado que Ucrania tiene pocas posibilidades de ingresar pronto en la OTAN, ya que dentro del bloque no existe una unidad sobre el grado de confrontación con Rusia que sus miembros estén dispuestos a permitir, reveló el diario The New York Times.