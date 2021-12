https://mundo.sputniknews.com/20211202/pedro-sanchez-aboga-por-la-vacunacion-universal-para-blindar-la-actividad-turistica-1118920133.html

Pedro Sánchez aboga por la vacunación universal para blindar la actividad turística

Pedro Sánchez aboga por la vacunación universal para blindar la actividad turística

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defendió la necesidad de dar un impulso a la "vacunación universal" para afianzar una... 02.12.2021

En su discurso, Sánchez afirmó que la "la agenda de la recuperación económica mundial no puede parar", especialmente en un sector como el turismo, que fue de los más afectados por la eclosión de la pandemia de COVID-19.Por ello, defendió la búsqueda de fórmulas para asegurar que la actividad turística no se interrumpa "pese a la complejidad del virus y sus variantes".En esa línea, defendió que la comunidad internacional cuenta con herramientas para ello gracias a iniciativas como el certificado COVID de la Unión Europea."El mundo ha aprendido que en muy pocos meses podemos poner en marcha sistemas que garanticen la movilidad segura de las personas, basados en la aplicación de requisitos específicos a la situación sanitaria de cada nación", señaló.Pero sobre todo, Sánchez defendió que es necesario dar un impulso a la vacunación universal no solo para afianzar el turismo, sino para disminuir las probabilidades de que el virus siga creando nuevas variantes."Ningún éxito nacional va a ser suficiente, las noticias de estos días nos recuerdan de manera muy clara algo que ya sabemos, y es que el mundo no va a estar seguro hasta que las vacunas lleguen a todos los lugares", afirmó.Sánchez terminó su discurso defendiendo la importancia del multilateralismo y de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Turismo en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas.A su modo de ver, amenazas globales como el COVID-19 demuestran que "el aislacionismo, la desconfianza, el repliegue y el enfrentamiento competitivo entre naciones sería la peor receta ante el futuro que nos aguarda”.

