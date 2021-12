https://mundo.sputniknews.com/20211202/pedro-castillo-y-la-cronica-de-un-intento-de-destitucion-anunciado-1118927288.html

Pedro Castillo y la crónica de un intento de destitución anunciado

Pedro Castillo y la crónica de un intento de destitución anunciado

Un sector de la derecha peruana está decidido a destituir al presidente peruano, Pedro Castillo, desde el primer día de su Gobierno, explicó a Sputnik el... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T16:12+0000

2021-12-02T16:12+0000

2021-12-02T16:17+0000

américa latina

política

perú

pedro castillo

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1113144733_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94525640b63660517f64ddd9a25ab948.jpg

El intento de destituir al presidente peruano, Pedro Castillo, no obedece a escándalos propios del Gobierno sino que "está en la agenda de la oposición desde el día uno", dijo a Sputnik el politólogo peruano Paolo Sosa.El analista consideró que la posibilidad de que Castillo enfrentara un pedido de vacancia por parte de la oposición en su primer año de Gobierno era algo "esperable", en función de la crisis política que el país sudamericano afronta desde 2016 y que derivó en las destituciones de Pedro Pablo Kuszcinski y Martín Vizcarra y los interinatos de Manuel Merino —que duró solo una semana como mandatario— y Francisco Sagasti.La propuesta para vacar a Castillo fue presentada el 25 de noviembre por la congresista Patricia Chirinos, del partido Avanza País. El documento, que alcanzó las 28 firmas necesarias para ser admitido por el legislativo, propone que el Congreso declare la "permanente incapacidad moral del presidente de la República". La moción será debatida por el los congresistas en una sesión pactada para el 7 de diciembre.Sosa señaló que la crisis política hizo que elementos como la vacancia presidencial o el cierre del Congreso "se relativizaron" y su uso se "normalizó" entre las fuerzas políticas que se disputan el poder en el país. "Había un espacio para que, independientemente de quién hubiera sido el presidente, estaba abierta la posibilidad para que el Congreso usara esta herramienta".De todos modos, el analista explicó que el pedido de vacancia contra Castillo "no es una reacción" a los problemas que enfrenta el Gobierno sino que es parte de una estrategia política que comenzó incluso antes de la elección, cuando la derecha peruana intentó "minar la legitimidad de la elección".De hecho, la solicitud formal de la vacancia no especifica hechos concretos sino que se limita a asegurar que el presidente "es una persona peligrosa para la democracia que, si no es vacado, afectará a todos los peruanos, como ya lo viene haciendo con quienes viven en pobreza extrema, geneando 'más pobres en un país rico', lo contrario a sus promesas de campaña".Un oficialismo que "no ayuda"La convicción de la derecha peruana se encuentra con un oficialismo que, según el investigador, "no ayuda" a esquivar las críticas, ya que en sus primeros meses de gestión ha debido atravesar diferencias internas y nombramientos de funcionarios relevantes que resultaron polémicos. El "último escándalo", señaló Sosa, es el señalamiento a Castillo por mantener reuniones con empresarios y dirigentes políticos en una residencia particular y no en la sede del Gobierno, tal como estipula la ley.Al cóctel se suman los recelos internos en Perú Libre, el partido político que llevó a Castillo a la Presidencia pero cuyo líder, Vladimir Cerrón, ha discrepado públicamente con el mandatario desde la salida de Guido Bellido como primer ministro y la asunción de un nuevo gabinete liderado por Mirtha Vázquez.Para el politólogo, someter la postura a un congreso en un partido "personalista" como Perú Libre, "suena más a una excusa institucional para un eventual cálculo de votar en contra de su propio Gobierno".De todos modos, una resolución negativa a Castillo incluso podría no comprometer a todos los integrantes del oficialismo, ya que la bancada de Perú Libre contiene "una serie de congresistas no necesariamente leales al partido y mucho menos a Cerrón", que pueden mantenerse firmes en su respaldo. Otros, mientras tanto, pueden aprovechar la ocasión para "negociar" con el Ejecutivo cuestiones programáticas o particulares a cambio de su respaldo en el Congreso, consideró.Castillo o el Congreso: la disputa de la opinión públicaPara el analista, uno de los aspectos interesantes en el nuevo cruce entre Castillo y el Congreso es el posicionamiento de la opinión pública, que parece no alinearse del todo con ninguna de las posturas. "Cuando uno mira las encuestas ve que efectivamente hay un cuestionamiento popular a algunos comportamientos del presidente y una convicción de que debe ser cuestionado y fiscalizado por el Congreso pero no significa inmediatamente el apoyo a una vacancia", explicó.Para Castillo, el mayor problema radica en que, según Sosa, "no genera las mismas simpatías que Vizcarra" y que, "polariza antes que unifica a la ciudadanía". El analista apuntó que Castillo parece haber intentado hacer "aproximaciones al centro" con acciones como la designación de Mirtha Vázquez pero no es claro que sean suficientes "para contentar las ansias de un sector de la oposición de vacarlo desde el primer día".Aun así, existe un elemento que según el investigador puede modificar la forma en que los peruanos consideran el conflicto entre Gobierno y Congreso."El Ejecutivo pierde cuando es visto por la ciudadanía como el que motiva la pelea. Ese era parte del problema con Guido Bellido, que era visto como un provocador que iba a azuzar la confrontación mientras el Congreso se defendía. Al presidente le conviene la situación de ahora, en que el Congreso toma la ofensiva y el presidente se va defendiendo", explicó.Por ese motivo, para Sosa "preservar esa estrategia puede ser lo más saludable para el Gobierno", si quiere equilibrar las fuerzas dentro del Congreso y evitar que la oposición alcance los 87 votos necesarios para aprobar la vacancia.

https://mundo.sputniknews.com/20211130/presidente-de-peru-rechaza-haberse-reunido-con-empresarios-para-favorecerlos-ilegalmente-1118792666.html

https://mundo.sputniknews.com/20211130/enemigo-de-si-mismo-errores-de-presidente-de-peru-lo-acercan-a-la-destitucion-1118829896.html

https://mundo.sputniknews.com/20211201/el-secretario-de-la-oea-se-reune-con-pedro-castillo-y-resalta-la-transparencia-de-su-gobierno-1118864767.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

política, perú, pedro castillo, 💬 opinión y análisis