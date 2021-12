https://mundo.sputniknews.com/20211202/parlamento-venezolano-ha-recibido-mas-de-3000-denuncias-de-violacion-de-ddhh-de-migrantes-1118947221.html

Parlamento venezolano ha recibido más de 3.000 denuncias de violación de DDHH de migrantes

Parlamento venezolano ha recibido más de 3.000 denuncias de violación de DDHH de migrantes

"Hemos pasado de 3.000 denuncias que hemos estado recibiendo, a principios de noviembre nos trasladamos a San Antonio del Táchira (oeste) en la región fronteriza con Colombia, creamos allá una extensión de esta comisión especial, ahora vamos a hacer despliegue en otras zonas del país hacia el sur con Colombia, con Guyana, las islas del Caribe, porque hemos recibido muchas denuncias que dan cuenta de violación en muchas modalidades de los derechos humanos de venezolanos", expresó Chávez.En octubre pasado, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que demandará al presidente Iván Duque ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el exterminio y persecución de migrantes venezolanos en Colombia.La denuncia surgió tras el asesinato de un menor de 12 años y un joven de 18, ambos venezolanos, ocurrido el pasado 8 de octubre en el municipio Tibú, Norte de Santander, en Colombia.Chávez, presidente de la comisión especial, manifestó que en el informe que presentará ante el parlamento en 60 días, los diputados incluirán las denuncias realizadas por la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhe) y la Fundación Progresar, las cuales estiman unos 2.300 casos de agresiones, así como la existencia de fosas comunes."Progresar denuncia la existencia de fosas comunes donde presuntamente hay restos de migrantes venezolanos asesinados tanto por policías como grupos irregulares, también se ha denunciado la existencia de una red que capta adolescentes, mujeres venezolanas, las reclutan en territorio venezolano, las trasladan a territorio colombiano, y les quitan los documentos para llevarlas a zonas donde son víctimas de explotación sexual", detalló.FinanciamientoEl canciller Félix Plasencia denunció por "estafa agravada" al Gobierno de Duque ante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y solicitó una auditoría que demuestre el destino de los recursos que ha recibido para atender a los migrantes venezolanos.Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló que en Colombia existen más de 47 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben dinero para los migrantes, pero que no lo utilizan en esta población.De igual manera, el parlamentario manifestó que la Fundación Progresar ha denunciado que Duque recibió más de 1.400 millones de dólares para atender a la población migrante.Por otra parte, Chávez indicó que la comisión especial también ha recibido denuncias de connacionales asesinados en la frontera entre México y Estados Unidos."Estamos recibiendo denuncias de venezolanos asesinados y muertos en los retenes en cárceles fronterizas, auspiciados por coyotes (traficantes de migrantes), nos han hecho llegar información incluso periodistas que trabajan en territorio estadounidense", acotó.Según cifras emitidas por la Fiscalía General de Venezuela, entre enero y agosto de este año fueron asesinados en Colombia 362 venezolanos.Colombia acoge a 1,7 millones de venezolanos, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).No obstante, Maduro ha dicho que cerca de 600.000 venezolanos viven en Colombia.De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a la fecha más de 5,6 millones de venezolanos han abandonado su país.

