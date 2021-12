https://mundo.sputniknews.com/20211202/nunca-imagine-que-estaria-en-los-emmy-el-espanol-que-ilumina-juego-de-tronos-o-star-wars-1118894449.html

"Nunca imaginé que estaría en los Emmy": el español que ilumina 'Juego de Tronos' o 'Star Wars'

Cuando Carlos Ureña empezó a especializarse en lenguaje computacional y en la elaboración de algoritmos, nunca pensó que ese camino pudiera llevarle a lugares tan insospechados como la gala Emmy. Pero así ha sido, gracias al perfeccionamiento de técnicas de programación que la industria del entretenimiento ha sabido aprovechar.Los premios Emmy acaban de reconocer su labor investigadora para perfeccionar nuevos algoritmos que son esenciales en la industria a la hora de conseguir efectos especiales de iluminación para series, anuncios o películas. "A muchos les cuesta verlo, pero prácticamente todo el entretenimiento cuenta con apoyo de postproducción y efectos digitales, prácticamente todas las películas insertan objetos y nuestro trabajo es que no se note".Básicamente se trata de crear un sistema que simule el comportamiento de la luz y produzca imágenes extremadamente realistas para, por ejemplo, mostrar cómo interactúan dos espadas láser chocando a chispazos en la Estrella de la Muerte, o un dragón iluminado por la luna en una noche helada en los alrededores de Invernalia.El trabajo de Ureña desde el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada resulta en un software llamado Arnold Renderer. Y este sistema informático es la barita mágica que permite que tus pupilas se embelesen en muchas de las escenas que has visto: el algoritmo de Ureña está detrás de películas y series como Juego de Tronos, Gambito de dama o Star Wars.En estas producciones se compone frame a frame –las fotografías que integran el movimiento de una animación– y cada uno de ellos puede ocupar hasta una hora de trabajo, "en el mundo de la animación hay cada vez exigencias más complejas con millones de polígonos en movimiento, luminarias, efectos y texturas que exigen la memoria de numerosos ordenadores que operan simultáneamente".Una vez que los creadores establecen lo que quieren en programas como Arnold Renderer, el software convierte la partitura en música o los parámetros en animación. El arte se genera renderizando los parámetros informáticos en renders farms, algo así como enjambres de ordenadores haciendo cálculos y creando, por ejemplo, la imagen del dragón de Juego de Tronos.Este trabajo es indispensable en la industria actual. "Hablamos de un coste muy importante para cualquier producción audiovisual, así que si conseguimos reducir en hasta un 20% los tiempos de render sin perder calidad, estamos reduciendo los costes", y menos costes, en el mundo artístico, equivale a mayor libertad creativa.Los Emmy confirman la tendenciaLos premios Emmy son la cumbre de la televisión y este año reconocían el trabajo de Ureña en la categoría de Ingeniería. Ureña forma parte del equipo del andaluz Marcos Fajardo, con muchos años de éxitos en el sector de la animación y ya instalado en Estados Unidos. Fajardo recibió en 2017 un Oscar técnico, al Premio Científico y de Ingeniería de la Academia de Hollywood. Arnold está también en las luces y las sombras de películas como Spiderman 3, Hotel Transylvania o la saga de Marvel.Para los conocedores del mundillo, Arnold está también en el secreto de la iluminación de programas como 3D Studio Max, Autocad o Blender, que inundan nuestras pupilas cada día con publicidad, grafismos o presentaciones incluso. "Ten en cuenta que el algoritmo muestra todos los posibles caminos que un rayo de luz tomaría al interactuar con un objeto, nuestro trabajo es que, de todas esas opciones, se eviten aquellas que son erróneas y generan ruido en la imagen. Es pura estadística y matemática", explica con humildad Ureña. Pero inevitablemente, consigue iluminar muchos sueños y momentos con su trabajo.El informático nos detalla cómo su producto ha evolucionado a pasos agigantados sobre todo desde el 2000, de la mano del cine y ahora las series. "Hemos tenido incluso que despegar nuestro trabajo del realismo, hay productos que buscan una expresividad mayor y no quieren que la luz sea realista, en productos más cartoon, más a lo dibujos animados".Cuando le preguntamos por una escena favorita le cuesta decidirse, de nuevo aclara que su responsabilidad se diluye como la luz que provoca, pero sí admite que ha habido trabajos muy rompedores que han creado tendencias en el aspecto técnico–artístico, "como Moster House (2006) que fue una propuesta que mostró todo el potencial técnico y muy rompedora", explica el profesor de la UGR, quien confiesa ha ganado bastante popularidad en el aula gracias al diploma de los Emmy.Por cierto, "no es la primera vez que la industria de Hollywood nos premia" recuerdan desde la UGR. En 2018, la película Blade Runner 2049 ya recibió el Oscar a los mejores efectos especiales, materia en la que colaboró el catedrático de zoología de la UGR Javier Alba-Tercedor, aportando imágenes microtomográficas 3D de alta resolución para la creación de efectos visuales y la animación de escarabajos en una de las escenas, todo sea por la magia del cine.

