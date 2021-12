https://mundo.sputniknews.com/20211202/la-otan-deja-tirada-a-ucrania-no-movera-un-dedo-para-defenderla-en-ningun-conflicto-1118934872.html

La OTAN deja tirada a Ucrania: no moverá un dedo para defenderla en ningún conflicto

La OTAN deja tirada a Ucrania: no moverá un dedo para defenderla en ningún conflicto

La OTAN le aclara a Ucrania que no la defenderá militarmente ante un eventual conflicto bélico. ¿Promueve EEUU el miedo a China en Latinoamérica? EEUU provoca... 02.12.2021

La OTAN deja tirada a Ucrania: no moverá un dedo para defenderla en ningún conflicto La OTAN deja tirada a Ucrania: no moverá un dedo para defenderla en ningún conflicto

Ucrania, tema central de Consejo cancilleres de OSCECon un telón de fondo de amenazas de nuevas sanciones a Rusia por su "conducta agresiva" respecto a Ucrania, que recibió una señal clara de Occidente que nadie le defenderá con armas en manos, Rusia sugirió a EEUU unir esfuerzos para facilitar la resolución de la crisis ucraniana.Así, este jueves Estocolmo acogió una reunión del Consejo de ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa [OSCE], en la que también participó el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, propuso a su par estadounidense unificar gestiones para contribuir a la solución del conflicto interno ucraniano en Donbás que estalló en 2014.Mientras, lo que llama la atención es la reacción de Ucrania a las declaraciones hechas el miércoles en Riga por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Lo importantes es que hemos escuchado una respuesta clara en esa reunión ministerial a mi llamado a profundizar la cooperación con Ucrania en materia militar", dijo Kuleba, y añadió que la alianza atlántica avisó a Rusia sobre cualquier acción agresiva, según recoge la agencia estatal Ukrinform.Sin embargo, Stoltenberg, dejó claro que la OTAN no puede dar garantías de seguridad a Ucrania ya que no es país miembro. Así, desde la cadena RT matizaron que el secretario general de la OTAN insta a no confundir la defensa colectiva de los aliados y el apoyo a Ucrania, recordando que el acuerdo de la alianza prevé la obligación de ir a la guerra para defender a sus miembros, mientras que Kiev no lo es."Creo que debemos comprender la diferencia entre un aliado de la OTAN: Letonia, otros países bálticos, Polonia, Rumanía, y un socio cercano y altamente valorado [como] Ucrania", argumentó Stoltenberg y añadió que pese a que el bloque provee apoyo a Ucrania, el país no está incluido en las garantías de defensa colectiva que estipula el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.¿Promueve EEUU el miedo a China en Latinoamérica?Los temores ante la expansión china en Latinoamérica no tienen fundamento, donde el gran artífice del miedo hacia el gigante asiático es EEUU, alarmado por la creciente presencia de esa nación en su 'patio trasero', según el autor del libro 'Los años setenta en China', Pablo Rovetta Dubinsky.En declaraciones a Sputnik, Rovetta Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el país asiático desde hace más de 40 años, insistió en que no se puede "utilizar la palabra 'amenaza' o 'miedo'" respecto a China, donde los cada vez más estrechos vínculos de Pekín y los países latinoamericanos se explican por la eficiencia de la política económica china, que contrasta mucho con la de la Unión Europea [UE], por ejemplo."El Mercosur y la UE llevan décadas intentando negociar un tratado de libre comercio, y hasta ahora no se ha firmado, y yo personalmente pienso que no se firmará nunca por la oposición de Francia por su miedo a la competencia de los productos agroalimentarios del Mercosur", señaló el experto, al indicar que, mientras tanto, China se convirtió en el "principal mercado" para las exportaciones de una serie de países de América Latina."Yo creo que China puede aportar muchas oportunidades comerciales a los países de América Latina, que son países soberanos y que tienen la capacidad de decidir si lo que están haciendo va en bien o no de los intereses económicos o políticos de su población, nadie les está obligando a vender a China o a tener relaciones con China. Y China, aparte de esas oportunidades comerciales, puede aportar también una cosa que es muy importante en el mundo actual, que es una capacidad financiera muy importante, y también puede aportar otra cosa –que antes estaba en monopolio por parte de Occidente–, que son tecnologías avanzadas", subrayó Rovetta Dubinsky.EEUU provoca a Corea del Norte y se 'sorprende' por su reacciónEs Corea del Norte quien mina la seguridad regional. Lo acaba de manifestar el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, al calificar a Pyongyang como un factor "desestabilizador", mostrándose escandalizado por el hecho de que el país asiático siga avanzando con sus programas de misiles y armas.A Washington 'se le olvidó' mencionar un detalle importante, y es que el programa militar de Corea del Norte es "defensivo", tal y como no dejan de manifestar las autoridades de esa nación, donde el objetivo es contener la amenaza proveniente de EEUU. Los hechos confirman estas palabras, con lo cual se hace evidente que la nueva acusación norteamericana es un fake.¿A qué se refiere Pyongyang cuando habla de la amenaza de Washington? Se refiere a acciones como las maniobras militares que EEUU –junto con Corea del Sur– llevaron a cabo en la zona el pasado mes de agosto. Un "simulacro de guerra" que se realizó a pesar del rechazo de Corea del Norte, cuyo Gobierno advirtió, asimismo, que los ejercicios no contribuirían a alimentar el diálogo en la península."Los Ejércitos de EEUU y Corea del Sur iniciaron con impaciencia ejercicios militares conjuntos, lo que acelera aún más la situación de inestabilidad a pesar de la denuncia unánime y el rechazo a nivel doméstico y en el extranjero". Lo escribía en aquel entonces la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, al denunciar que las maniobras "son de naturaleza agresiva, puesto que son un ensayo para la guerra y un ejercicio preliminar de guerra nuclear".Grave alerta desde Bolivia a Gobiernos latinoamericanosaEn Bolivia la tensión política se mantiene y el presidente Luis Arce ha lanzado una alerta a los países de la región sobre una estrategia de la derecha del continente para deslegitimar y desgastar a gobiernos legítimamente electos.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con la periodista y politóloga boliviana Susana Bejarano.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

