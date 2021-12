https://mundo.sputniknews.com/20211202/la-cancion-de-serrat-con-la-que-amlo-hablo-sobre-la-pobreza-en-mexico-1118923767.html

La canción de Serrat con la que AMLO habló sobre la pobreza en México

Desde el inicio de su sexenio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acostumbra reproducir canciones durante sus conferencias matutinas para... 02.12.2021, Sputnik Mundo

El pasado 19 de mayo, el mandatario reprodujo el video de Disculpe el señor, uno de los éxitos del compositor catalán Joan Manuel Serrat, quien ha anunciado el fin de su carrera y es uno de los músicos más escuchados entre los círculos de izquierda en México.Aquel día, tras ser cuestionado por la prensa sobre el conflicto en Santa Rita Tlahuapan entre ejidatarios y autoridades por la falta de pago de sus terrenos ocupados por la carretera Ciudad de México-Puebla, López Obrador recordó que aquella comunidad le dio cobijo en 1991, cuando encabezaba diversos actos políticos de oposición."La gente nos dio posada, alimentos, agua, pero no sólo eso, sino aserrín para el calentador y así podernos bañar con agua caliente", dijo el presidente.Justamente una parte de la letra de Disculpe el señor dice lo siguiente: "Santa Rita, Rita, Rita / Lo que no se da, no se quita". En general, la canción habla sobre la pobreza:Disculpe el señorSi le interrumpo, pero en el recibidorHay un par de pobres quePreguntan insistentemente por ustedNo piden limosna, noNi venden alfombras de lanaTampoco elefantes de ébanoSon pobres que no tienen nada de nadaTras hablar brevemente sobre la canción de Serrat, pidió a su equipo que reprodujera el video de dicho tema, el cual fue proyectado durante su conferencia matutina frente a la prensa y parte de su gabinete.Joan Manuel Serrat en MéxicoEl cantautor español es uno de los músicos más cercanos a la izquierda mexicana desde finales de los años sesenta. Se exilió en México para huir del franquismo en 1969, un año después de la Masacre Estudiantil de Tlatelolco. En ese contexto, se encontró con otro exiliado español, el escritor Paco Ignacio Taibo, quien lo acogió en su hogar, según consta en una charla transmitida vía Facebook el pasado 6 de abril, en la que conversó con Paco Ignacio Taibo II, hijo de Paco Ignacio Taibo.Todos ellos conformaron un círculo de izquierda que se consolidó después del movimiento estudiantil de 1968, de acuerdo con el pensador mexicano Carlos Monsiváis en su libro El 68: la tradición de la resistencia."Hoy por hoy México cuenta con una oposición, una crítica, una rebeldía que le debe todo a la lucha estudiantil de 1968", escribió la periodista Elena Poniatowska en el diario español El País en abril de 2008.De hecho, la música del compositor catalán fue utilizada para el musical Para Libertad: México 68, estrenado en 2019.

2021

