"Honesta, seria, responsable": la mujer que podría ser la primera gobernadora del Banco de México

"Honesta, seria, responsable": la mujer que podría ser la primera gobernadora del Banco de México

Victoria Rodríguez Ceja es una de las funcionarias más estratégicas para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca luchar contra una... 02.12.2021

Nunca en sus casi 100 años de existencia el Banco de México (Banxico) ha estado a cargo de una mujer. La historia podría cambiar con la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien ha sido propuesta por López Obrador para dirigir la política monetaria del país.Rodríguez Ceja es una persona cercana al presidente de México desde que éste era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Formó parte del equipo de Carlos Urzúa, quien fue secretario de Finanzas de la capital de 2000 a 2003. En ese tiempo, Rodríguez Ceja se convirtió en la mano derecha del cuerpo financiero de la ciudad.La funcionaria federal es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con estudios de maestría de la misma profesión en El Colegio de México, uno de los centros académicos más reconocidos del país, de acuerdo con información del Congreso de México.Desde el inicio del sexenio obradorista, Victoria Rodríguez Ceja ha sido la "chequera" del Gobierno mexicano, ya que ella es la encargada de la planeación y programación del presupuesto a nivel nacional.El pasado 24 de noviembre, López Obrador confirmó que ella sería la candidata para estar al frente del Banco de México, retirándole así la ratificación a Arturo Herrera, extitular de la SHCP.Además aseguró que la subsecretaria es "honesta, seria, responsable" porque con su trabajo "no se recurre a deuda ". Además, dijo que "por primera vez una mujer va a encabezar Banxico", pese a que todavía falta la ratificación del Senado de la República para que eso suceda.Rodríguez Ceja es una funcionaria que ha mantenido un perfil bajo. No se le conoce ningún escándalo de manera pública ni tiene redes sociales. Se desempeñó como directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Además, fue directora general de Política Presupuestal y directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la capital.El Banco de México pide como requisito que quien desee gobernar el organismo cuente con experiencia en la administración pública, específicamente en el área de finanzas, o que haya ocupado un alto cargo vinculado a Hacienda.Sin embargo, la oposición afirma que Rodríguez Ceja no tiene las credenciales necesarias para dirigir la política monetaria nacional, que en estos momentos cobra relevancia ante el alza de la inflación, que se ubica en 7,05%, la mayor tasa en 20 años, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Esta alza ha provocado el ascenso en los precios de alimentos como el chile serrano, el tomate o el pollo.Este 1 de diciembre, durante su comparecencia ante los senadores mexicanos, la subsecretaria insistió en que su gestión al frente del Banco de México estará enfocada en tres objetivos: bajar la inflación, no tocar las reservas internacionales y respetar la autonomía del Banxico.A su vez, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo en conferencia de prensa que Victoria Rodríguez Ceja es muy cercana al presidente López Obrador, razón por la cual, aegún él, pone en peligro la autonomía del banco central de México.

