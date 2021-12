Ferrari Daytona SP3: el auto más aerodinámico y potente en la historia de la marca

https://mundo.sputniknews.com/20211202/ferrari-daytona-sp3-el-auto-mas-aerodinamico-y-potente-en-la-historia-de-la-marca--1118950401.html

El tercer modelo en la gama Icona, el Daytona SP3, debutó en el circuito de Mugello en Toscana (Italia) durante la Ferrari Finali Mondiali de 2021. Su diseño se adentra en el pasado para encontrar influencias de los 330 P3/P4, 350 Can-Am, 512S y otros coches de carreras de la escudería.El superdeportivo tiene un diseño totalmente único, lo que lo convierte en el modelo aerodinámicamente más eficiente jamás construido por Ferrari. Esto fue necesario, entre otras razones, porque lleva el motor más potente de la marca, que a su vez genera mucho calor y necesita un buen sistema de enfriamiento junto con otros componentes vitales.Esto resultó en grandes tomas de aire y otros elementos de diseño aerodinámico. Sin embargo, el Daytona SP3 no cuenta con dispositivos aerodinámicos activos.Exterior e interiorPara el chasis y la carrocería se utilizaron materiales compuestos, incluida fibra de carbono y kevlar. El aspecto de diseño más llamativo es la parte trasera, que consiste en un conjunto de barras verticales que la atraviesan: un rasgo que comparte con el mítico Ferrari Testarossa. Las luces de posición están formadas por barras horizontales justo debajo del alerón, el cual va de extremo a extremo. Mientras tanto, los dos tubos de escape están ubicados en el centro y sobresalen en lo alto del difusor trasero.El diseño exterior influyó mucho en el interior, con un parabrisas envolvente que encierra la cabina. Los asientos están integrados al chasis, así que para ajustarse a la estatura del conductor, se mueve la caja de pedales y el volante. Otro aspecto de comodidad para el conductor es la llamada interfaz hombre-máquina de Ferrari, que permite mantener las manos en el volante para controlar el 80% de las funciones del vehículo.El Daytona SP3 tiene una interpretación moderna de los faros escamoteables, que ya no se emplean desde hace mucho tiempo debido a las estrictas regulaciones de protección de peatones. Los paneles superiores móviles, según la terminología de Ferrari, se deslizan hacia arriba para revelar más luces cuando arranca.Planta motriz y ayudas electrónicasEl motor del Daytona SP3, el F140HC, es un V12 de 6,5 litros renovado, tomado del deportivo Ferrari 812 Competizione. Genera 828 caballos de fuerza y un par motor de 697 Nm, lo que lo convierte en el motor más poderoso que la marca haya construido. Además, cuenta con una caja de cambios de siete velocidades y puede alcanzar los 100 km/h en 2,86 segundos.Curiosamente, a pesar de presentar mejores prestaciones, gracias a las modificaciones el renovado motor produce un 30% menos de emisiones contaminantes y formaciones de partículas que el 812 Competizione, informó la marca italiana.Para los cauchos, se encargó la creación de un modelo específico al fabricante de neumáticos Pirelli, optimizando su rendimiento tanto para mojado como en seco. El Daytona es el primer Ferrari con motor V12 en obtener la última generación del sistema computarizado Dynamic Enhancer [Potenciador dinámico], que regula la estabilidad y tracción, haciendo que el auto sea más manejable y controlable cuando está al límite .Ferrari planea fabricar 599 ejemplares de su último modelo de la serie Icona. Aunque no han revelado cuándo comenzarán las entregas, 499 de ellos ya han sido adquiridos por los propietarios de los otros modelos de la gama Icona, el Monza SP1 y el SP2. Las 100 unidades restantes son para un grupo "selecto" de clientes de Ferrari, según el jefe de marketing y ventas de la empresa, Enrico Galliera. Pero aunque tuvieras los 2,26 millones de dólares que cuesta este auto, no podrías comprarlo, pues todos se vendieron antes del debut oficial en noviembre del 2021.

