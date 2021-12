https://mundo.sputniknews.com/20211202/esto-dura-el-amor-platonico-segun-la-ciencia-1118948474.html

Esto dura el amor platónico, según la ciencia

Esto dura el amor platónico, según la ciencia

El llamado amor platónico en la conversación popular es aquel donde una de las personas involucradas ama de manera enardecida a la otra aunque no sea... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T23:12+0000

2021-12-02T23:12+0000

2021-12-02T23:12+0000

sociedad

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

sexo y amor

amor

ciencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108384/24/1083842492_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_cf7409bbd512493d78a8fbd6950f82f9.jpg

Independientemente de que seamos correspondidos, en el enamoramiento el cerebro genera un neurotransmisor llamado dopamina, producido en cantidades proporcionales al grado de deseo que se siente por la persona amada, según información compartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."En una relación donde existe reciprocidad, el cerebro genera oxitocina, una hormona que crea el apego con una pareja, pero eso no sucederá con alguien con quien no se tiene una relación de pareja", apunta.Ante esta situación de aprendizaje en el rechazo y la imposibilidad, los amores platónicos no duran más de un año, cuando se presentan interacciones fuertes en el cerebro que llevan a la persona a hacer cosas que sabe que no están bien, de acuerdo con Eduardo Calixto, catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM."Cuando existe un proceso de reciprocidad, es decir, una relación de pareja, el enamoramiento regularmente dura tres o cuatro años y si es bien llevado puede persistir toda la vida", añade.En una relación recíproca, una persona se enamora hasta siete veces, pero en un amor platónico sólo se enamora de cuatro a cinco veces, advierte la universidad.Antes de los 25 años, cuando los amores son muy significativos y dolorosos, es más frecuente tener enamoramientos platónicos, señala el psicólogo."Después de esta edad, el cerebro aprende de estos amores. Por ejemplo, cuando alguien te dice: ‘No quiero’, inmediatamente el cerebro reflexiona y se pregunta: ‘¿Entonces por qué estamos juntos?’", expone.Tras el aprendizaje del amor platónico, en el aspecto neuroquímico cerebral ponemos más atención a las adversidades, las negativas y la vergüenza, explica la UNAM, y, con una mayor activación de neuronas, se busca evitar consecuencias nocivas."Cuando un crush no se logra nos enseña mucho porque generalmente hay una sensación de deseo muy grande para realizarlo y al descubrir que no se puede y duele el cerebro evita repetirlo, ya sea con la misma persona o con otras", apunta.

https://mundo.sputniknews.com/20211103/1117847326.html

https://mundo.sputniknews.com/20211020/el-amor-no-sabe-de-distancia-ballenas-grises-viajan-desde-rusia-para-encontrar-pareja-en-mexico-1117348623.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, universidad nacional autónoma de méxico (unam), sexo y amor, amor