El Tribunal de la UE apoya a la Comisión Europea en su disputa con Hungría y Polonia

BRUSELAS (Sputnik) — Se debe declinar las demandas presentadas por Polonia y Hungría contra el nuevo mecanismo de la Unión Europea, que estipula reducir la... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T14:31+0000

internacional

europa

polonia

ue

hungría

El mecanismo en cuestión entró en vigor el 1 de enero, pero no se ha aplicado hasta la fecha. Se trata de privar de financiación a los Estados de la UE que violan algunos principios, por ejemplo, el de independencia del sistema judicial.Hungría y Polonia, acusadas con frecuencia de cometer infracciones de la ley europea, presentaron en el Tribunal de Luxemburgo las demandas para anular ese mecanismo.La Comisión Europea (CE), investida del derecho a accionar este mecanismo, anteriormente declaró que esperaría los resultados del estudio de las demandas húngara y polaca, pero pese a la promesa de esperar ya ha empezado a reunir la respectiva información sobre Hungría y Polonia, enviándoles notificaciones.La CE, en particular, dice estar preocupada por el problema de garantía de la independencia de los jueces en Polonia y se manifestó en contra de la decisión de las autoridades polacas de no acatar la ley de la UE si ésta contradice las leyes nacionales.El dictamen definitivo del Tribunal de Justicia de la UE sobre este asunto se dará a conocer las próximas semanas. Las conclusiones del abogado general no son de cumplimiento obligatorio para la Corte de Luxemburgo, pero en la mayoría de los casos el juez emite la sentencia basándose precisamente en esas conclusiones.

