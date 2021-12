https://mundo.sputniknews.com/20211202/el-primer-ministro-de-japon-llama-a-no-dejar-el-tema-de-kuriles-a-las-siguientes-generaciones-1118895495.html

El primer ministro de Japón llama a no dejar el tema de Kuriles a las siguientes generaciones

El primer ministro de Japón llama a no dejar el tema de Kuriles a las siguientes generaciones

TOKIO (Sputnik) — Rusia y Japón deben trabajar para firmar el tratado de paz bilateral y resolver la disputa por las islas Kuriles del Sur en el futuro... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T06:59+0000

2021-12-02T06:59+0000

2021-12-02T06:59+0000

internacional

rusia

japón

fumio kishida

islas kuriles

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1118895468_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_f1bed77134092849d195ab51cffc21e6.jpg

Kishida lamentó que el tema no haya sido resuelto hasta el momento y recordó que al ocupar el cargo de primer ministro en octubre de 2021, lo abordó con el presidente ruso, Vladímir Putin."Se expresó la opinión común de que las partes deben encargarse de resolver el problema en base a los acuerdos existentes, entre ellos, el que se alcanzó en Singapur en 2018", subrayó.Kishida llamó a reanudar los viajes sin visados para los antiguos residentes de las islas, en particular, las visitas a las tumbas de los antecedentes y los intercambios bilaterales en otros ámbitos.Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del tratado de paz con Rusia, asunto pendiente desde 1945, a la recuperación de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai, que son los "territorios del norte" para los japoneses.Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855.Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS.La Declaración Conjunta de 1956 estipula que Moscú entregaría a Japón las islas de Habomai y Shikotan después de la firma de un tratado de paz, el documento no dice nada sobre las islas de Kunashir e Iturup.En noviembre de 2018, los líderes de Rusia y Japón acordaron en una cumbre en Singapur impulsar las negociaciones sobre el tratado de paz con base en la declaración soviético-japonesa de 1956, el único documento reconocido por ambas partes.

https://mundo.sputniknews.com/20211018/japon-aboga-por-tratado-de-paz-con-rusia-a-65-anos-de-reanudacion-de-lazos-diplomaticos-1117222082.html

https://mundo.sputniknews.com/20211012/rusia-critica-la-declaracion-del-primer-ministro-japon-sobre-kuriles-1116990924.html

japón

islas kuriles

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, japón, fumio kishida, islas kuriles, asia