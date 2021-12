https://mundo.sputniknews.com/20211202/el-kremlin-ve-elevado-el-riesgo-de-hostilidades-en-el-sudeste-de-ucrania-1118898395.html

El Kremlin ve elevado el riesgo de hostilidades en el sudeste de Ucrania

"¿La probabilidad de una guerra en Donbás? El riesgo de acciones bélicas en Ucrania sigue siendo alto y es motivo de preocupación para nosotros", dijo Peskov en una rueda de prensa.Kiev y varios países occidentales han mostrado últimamente su preocupación por el presunto incremento de acciones agresivas por parte de Rusia cerca de la frontera ruso-ucraniana.El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, indicó que Moscú está trasladando tropas dentro de su propio territorio y de acuerdo con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debería preocupar a ningún país.A su vez, Moscú llamó la atención sobre la creciente actividad de los países de la OTAN cerca de las fronteras rusas y al mismo tiempo advirtió que no dejará sin respuesta las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses.Según comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, Kiev envió a Donbás un total de 125.000 soldados y oficiales, la mitad de todo el personal militar ucraniano.También el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció el traslado de armas de la OTAN hacia las fronteras rusas y advirtió que desde hace tiempo Occidente provoca a Ucrania para que realice acciones antirrusas, y que no se puede descartar que Kiev se lance a una aventura militar y genere amenazas.Las relaciones entre Moscú y Kiev comenzaron a deteriorarse tras la llamada revolución naranja, que se produjo en Ucrania en 2004. El entonces presidente de ese país, Víctor Yúshchenko, dio un viraje hacia la incorporación a la OTAN. Con la llegada al poder de Víctor Yanukóvich en 2010, Ucrania buscó nuevamente el acercamiento a Rusia.Cuatro años después Yanukóvich fue derrocado, lo que desencadenó la separación de la península de Crimea y el surgimiento de un conflicto armado en el interior de Ucrania que no cesa hasta la fecha.Las autoridades ucranianas en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país.Rusia rechaza las acusaciones y las califica de inaceptables. Moscú insiste en que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere lo más pronto posible la crisis política y económicaDeclaraciones de Zelenski sobre CrimeaAdemás, Peskov declaró que el Kremlin considera las recientes declaraciones del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre Crimea como una amenaza directa contra Rusia.Las palabras del mandatario ucraniano, según el portavoz, demuestran que Kiev está dispuesto a recurrir a todos los medios, incluido el uso de la fuerza, en contra de una región rusa.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96% – avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".

