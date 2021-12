https://mundo.sputniknews.com/20211202/el-fiscal-general-de-peru-cita-a-presidente-por-caso-de-ascensos-militares-irregulares-1118930926.html

El Fiscal general de Perú cita a presidente por caso de ascensos militares irregulares

LIMA (Sputnik) — La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, citó al presidente Pedro Castillo para que dé sus descargos frente al caso que involucra a... 02.12.2021, Sputnik Mundo

"La fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, citó al presidente Pedro Castillo Terrones para el próximo 14 de diciembre en el marco de las investigaciones que sigue su despacho por la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares", publicó el organismo en su cuenta en Twitter.El 8 de noviembre, los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, respectivamente, denunciaron que recibieron presiones de parte de Castillo, el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, para ascender a altos mandos militares.Los excomandantes indicaron que los ascensos eran irregulares por no cumplir con la meritocracia requerida y por saltarse el debido proceso de designación, por lo que no accedieron al presunto pedido presidencial, siendo pasados al retiro en supuesta represalia por no cumplir con las órdenes del jefe de Estado.La fiscal general abrió el 11 de noviembre una investigación en contra del ahora exministro de Defensa y del exsecretario presidencial por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.El Ministerio Público indicó que el jefe de Estado deberá definir el lugar en el que desea rendir sus descargos.

