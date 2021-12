https://mundo.sputniknews.com/20211202/el-asesinato-de-un-profesor-clave-para-develar-como-opero-el-paramilitarismo-en-colombia-1118948656.html

El asesinato de un profesor, clave para develar cómo operó el paramilitarismo en Colombia

El asesinato de un profesor, clave para develar cómo operó el paramilitarismo en Colombia

El pasado 28 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado por el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016, aceptó la solicitud del expolicía Flover Argency Torres Sánchez de acogerse a este tribunal. Torres Sánchez es una de las fichas claves en la investigación del conocido asesinato del profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Freytter Romero hace 20 años.Lo más importante del sometimiento del exagente es que la JEP es un tribunal de paz en el cual prevalece el aporte a la verdad, por lo que deberá contar todo lo que sabe del asesinato del académico para acceder a los beneficios del sistema integral de justicia, reparación y no repetición, establecido en el acuerdo de paz.Las víctimas de la estructura criminal que habrían conformado actores del Estado con grupos ilegales en el norte de Colombia esperan, además, que además de conocer detalles del crimen del profesor Freytter, también se develen las conexiones entre el paramilitarismo y las instituciones y, sobre todo, quiénes fueron los financiadores.Jorge Freytter Florián, hijo del profesor asesinado y quien se encuentra en el exilio en el País Vasco, habló con Sputnik de las expectativas que tiene respecto del aterrizaje del caso de su padre en la JEP, en donde ya reposa también una profunda investigación de la penetración del paramilitarismo en las universidades del Caribe colombiano.El caso FreytterLos hallazgos que hasta el momento han dejado las investigaciones cuentan que el profesor Jorge Freytter Romero, sindicalista y docente de la Universidad del Atlántico —norte de Colombia— fue desaparecido, torturado y asesinado entre el 28 y 29 de agosto de 2001, hace 20 años.En su crimen, que fue declarado de lesa humanidad por la Fiscalía en enero de 2020 y por tanto no prescribe ante la justicia, participaron agentes del Estado en colaboración con grupos paramilitares. Por eso, la justicia colombiana ha dictado varias condenas en contra de agentes de la Policía, del Gaula y, quizá la más importante, contra Carlos Arturo Cuartas, alias Montería, miembro del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar contrainsurgente nacido a finales de los 90 y desmovilizado en 2006.En un interrogatorio que Montería entregó a Justicia y Paz —cuando se desmovilizaron los paramilitares en Colombia— en 2010, y que reveló el diario El Espectador en 2019, mencionó con nombre propio varias personas que habían sido asesinadas, entre ellos, Jorge Freytter Romero."Los homicidios como el de Ricardo Luis Orozco Serrano, en 2001; Jorge Adolfo Freytter Romero, en 2001; Fabián Pardo, en el año 2003, en el que desaparecieron siete personas (tres mujeres y cuatro hombres), que iban en un camión hacia la Sierra y los capturaron del lado del peaje y se los llevaron para Calamar", decía el documento.También fueron nombrados varios miembros del Estado que habrían coordinado crímenes con los paramilitares y detalló cómo la violencia se ensañó contra miembros de la Universidad del Atlántico. Por supuesto, contó cómo asesinaron al profesor y qué tuvo que ver Carlos Rodolfo Campo Ortiz, alias Moncho, entonces comandante militar en ese departamento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)."Yo supe porque Moncho me llamó para que yo cuidara al señor Freytter en una bodega que queda en la Vía 40, y lo encontré maltratado y torturado, estaba vivo, consciente. Me tocó cuidarlo por espacio de cuatro o cinco horas (…) Después fue asfixiado por Pacheco, que era agente activo del Gaula, y Chuky", narró el paramilitar.Después de eso, al profesor Freytter lo subieron en la parte trasera de una camioneta para dejarlo a orillas de una carretera entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta, en el Caribe colombiano. Uno de los elementos más dolorosos de su testimonio es que, según Montería, con Freytter hubo una equivocación. "Moncho lo cogió porque lo confundió con alias Peter", dijo.¿Cómo operaron los paramilitares en el Caribe colombiano?Para Freytter hijo, más allá de que se revelen más detalles de la muerte de su padre, lo que les interesa a las víctimas es saber por qué estaban asesinando a personas vinculadas con la Universidad del Atlántico.También tiene el convencimiento de que hubo un "triángulo perverso" entre políticos del Atlántico, la Policía y los paramilitares del que alguien se benefició. "Tenemos claro que hubo funcionarios de la universidad que se beneficiaron del accionar paramilitar y lo utilizaron para imponerse dentro y fuera del alma máter", agrega.Según la rendición de cuentas de la JEP en 2020, se habían sometido a ese régimen especial 12.699 personas, entre exguerrilleros, miembros de las Fuerzas Militares, agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y terceros. Para el caso de los miembros de la Fuerza Pública, uno de los beneficios es la renuncia la acción penal o la libertad a quienes hayan sido condenados, siempre que no lo hayan sido por delitos de lesa humanidad.Un documental sobre el asesinato del profesorTras 20 años del crimen, el director de cine Roman Zeughaus prepara un documental que se titulará El caso Freytter, en donde se busca contar minucias del homicidio del docente."Para entender su homicidio no solo tenemos que adentrarnos en la oscura historia colombiana y exponer la simbiosis entre oligarquía, policía y paramilitares —aún imperante— sino que también se hace necesario dar voz a quien fue silenciado violentamente, evocando su historia para entender sus pensamientos y su origen", señala la página web oficial del trabajo que cuenta con la investigación del periodista colombiano Julián Martínez."El documental nos llevará a los lugares de vida y muerte del entonces líder de izquierda en el Caribe Colombiano. Hablaremos con familiares, amigos y enemigos del profesor y sindicalista; recopilaremos testimonios de colegas, abogados y fiscales del caso, con el objetivo de entender las razones de su asesinato", serán algunos de los contenidos que traerá dicha pieza audiovisual.

colombia

