Cuauhtémoc Cárdenas critica Gobierno de AMLO por no tener "resultados satisfactorios"

Cuauhtémoc Cárdenas critica Gobierno de AMLO por no tener "resultados satisfactorios"

En México hace falta decisión política para alcanzar la paz, además de que es indispensable integrar a la sociedad en la toma de decisiones contra el crimen...

Considerado un líder histórico y moral de la izquierda en México porque participó en el proceso de democratización del país en los años en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) concentraba un poder casi total en el Gobierno del país, Cárdenas aseveró que el actual sexenio, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no ha consolidado la paz interna."Es muy importante en nuestro caso lograr paz interna, no tenemos paz interna actualmente en el país, sabemos bien la presencia de la delincuencia organizada y sabemos también que en las últimas décadas, habría que medirlo por décadas, se han puesto en práctica distintas medidas, distintas estrategias, según se dice, pero al final de cuentas no tenemos resultados satisfactorios en cuanto a ganar la paz interna", declaró."Lograr la paz, el erradicar la delincuencia no es sólo una cuestión del Estado, no sólo una cuestión de orden policiaco, de Fuerzas Armadas, como es el caso nuestro, sino que ha faltado, desde mi punto de vista, involucrar también a la sociedad, saber qué se quiere hacer, saber qué corresponde a cada organismo del Estado", añadió Cárdenas.Además, consideró que el crecimiento económico durante el Gobierno de López Obrador es muy bajo y no ha logrado revertir la tendencia de las últimas décadas, además de que la violencia y la inseguridad están presentes en todo el país.Sin embargo, reconoció el aumento del salario mínimo y el subsidio a sectores de la población en carencia, aunque lamentó que no hubiera mejores acercamientos con países de América Latina para lograr una integración regional."Creo que nos faltan propuestas de las entidades políticas sobre todo", empezando por el gobierno, manifestó Cárdenas.El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) conversó con el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y con la periodista mexicana Carmen Aristegui en una mesa de debate político organizada por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, desde donde extendió sus opiniones sobre la actual administración federal."Yo así estoy viendo al país, Carmen, esto es con mucho rezago todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de llamémosle pobreza, empleo, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales, todas las cuestiones que tienen que ver con género", dijo.Además, el hijo del general Lázaro Cárdenas, que gobernó México entre 1934 y 1940, y fundó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), convertido en el PRI años después, estimó que el Estado debe ocupar el territorio dominado por el crimen organizado mediante programas sociales para lograr la estabilización."Tendríamos también que exigir al Estado que instrumentara políticas que permitieran ir desplazando a la delincuencia, ir desplazando estos cánceres que tenemos por todo el país mediante la presencia del Estado a través de proyectos productivos, a través de obras públicas, de escuelas, de hospitales, de programas culturales", declaró el exaspirante presidencial.Cuestionado por Aristegui sobre la polarización en México, Cárdenas llamó a generar consensos y pidió a los actores políticos propiciar estos acuerdos"Podemos restaurar consensos básicos siempre y cuando quienes pueden propiciar esos consensos, quienes pueden alentar que lleguemos a esos consenso establezcan con claridad hacia dónde es que se quiere llevar al país, a la sociedad, a una región, a un sector económico, a una universidad", señaló."Y me parece que esto puede lograrse siempre y cuando haya el entendimiento de que algo que impedirá esos consenso es pretender que uno tiene la verdad absoluta, quien quiera que se llame ese partido político, llámese gobierno, llámese cualquier grupo social, cualquier colectividad, cualquier individuo", añadió.Pretender que se tiene la verdad absoluta hará fracasar cualquier intento de un diálogo constructivo, pues la democracia requiere construir confianza e identificar las coincidencias, consideró Cárdenas.El exaspirante presidencial también criticó a los partidos de oposición en el país al considerar que no propician el diálogo y sostienen una agenda permanente de rechazo al presidente López Obrador.De cara a las elecciones presidenciales de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas fundó junto a Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo la Corriente Democrática del PRI, que exigía al tricolor la democratización de sus procesos de elección de candidato. Esa fuerza política derivó en la candidatura presidencial de Cárdenas como opositor al candidato priista, Carlos Salinas de Gortari, y más adelante en la fundación del PRD, que postularía al ingeniero dos veces más para intentar ingresar a Palacio Nacional, en 1994 y en el 2000, comicios que perdió ante Ernesto Zedillo y Vicente Fox, respectivamente.

