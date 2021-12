https://mundo.sputniknews.com/20211202/como-se-reflejara-el-aumento-del-salario-minimo-en-el-bolsillo-de-los-mexicanos-1118946133.html

¿Cómo se reflejará el aumento del salario mínimo en el bolsillo de los mexicanos?

¿Cómo se reflejará el aumento del salario mínimo en el bolsillo de los mexicanos?

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió subir el salario mínimo general ante el alza inflacionaria que vive el país en el contexto de... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T22:45+0000

2021-12-02T22:45+0000

2021-12-02T22:55+0000

inflación

andrés manuel lópez obrador

méxico

economía

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1092455941_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_9b73cd1855aa7271a1456aa2cf5dcaf3.jpg

Aunque se incrementará en 22% a partir del 1 de enero del próximo año, sus efectos no serán tan palpables en los bolsillos de todos los mexicanos, advierten los especialistas entrevistados por Sputnik.De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el aumento se verá reflejado de manera más directa en quienes menos ganan, es decir, en aquellos que percibirán 172 pesos diarios (8,19 dólares) o poco más que esa cantidad —en la frontera, el salario mínimo subió a 260 pesos diarios (12,38 dólares).Sin embargo, dicho indicador todavía está por debajo de la Línea del Bienestar que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Es decir, aún no alcanza para comprar todos los productos que integran dos canastas básicas (la Línea de Bienestar Familiar), según los datos más recientes publicados por ese organismo.De acuerdo con el Coneval, la canasta básica alimentaria urbana para una persona cuesta 1.798,13 pesos (85,62 dólares)."Ciertamente todavía no estamos en el nivel deseable mínimo del salario mínimo conforme a lo que manda nuestra Constitución y conforme a la misma meta que se puso este Gobierno y que el sector privado aceptó", observa Gómez Hermosillo.El experto asegura que, en un sexenio, es difícil combatir la devaluación que ha sufrido históricamente el salario mínimo en México.Si se toma en cuenta que la inflación no subyacente —también llamada alimentaria, porque incluye los precios de los productos agropecuarios y los energéticos, como la gasolina— se ubica en 11,68%, se puede concluir que el alza al salario mínimo no es suficiente, ya que "está por debajo de lo que a los mexicanos les cuesta comer y pagar servicios y, por tanto, por debajo del costo de la canasta básica", considera en entrevista con Sputnik Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).Actualmente, la inflación subyacente o básica se encuentra en 7,05%, dos puntos por debajo de lo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) elevó el salario mínimo (9%).La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, aseguró que con este nuevo incremento al salario mínimo general alcanzará para comprar 10 kilos de tortilla pese a que la inflación ya rebasó el techo del 7%.Cuauhtémoc Rivera afirma que el alza de la inflación es consecuencia de la pandemia de COVID-19 y prevé que siga creciendo en los próximos meses.

https://mundo.sputniknews.com/20211125/estos-son-los-productos-afectados-por-la-inflacion-en-mexico-1118655581.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

inflación, andrés manuel lópez obrador, méxico, 💬 opinión y análisis