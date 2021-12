https://mundo.sputniknews.com/20211202/argentina-implementara-un-pase-sanitario-a-nivel-nacional-por-el-covid-19-1118942855.html

Argentina implementará un pase sanitario a nivel nacional por el COVID-19

BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra argentina de Salud, Carla Vizzotti, anunció que el Gobierno implementará un pase sanitario por la pandemia del COVID-19... 02.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

covid-19

pandemia de coronavirus

"Va a estar seguramente la próxima semana", señaló Vizzotti desde la provincia de Santa Fe (centro-este).Durante su comparecencia, la ministra señaló que la cartera está abocada al diseño de un plan junto con las áreas de Deporte, Turismo y Cultura y las jurisdicciones provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud, que integran los ministros de Salud de cada jurisdicción.En un país donde más del 65 por ciento de la población fue inmunizada y más del 80 por ciento recibió al menos una dosis contra el COVID-19, Vizzotti constató que "no hay una resistencia a vacunarse en la mayoría de la sociedad".Sí hay "algunas personas que no priorizaron vacunarse", después de haber pasado la segunda ola.Unos siete millones de personas que recibieron la primera dosis todavía no se aplicaron la segunda. En ese sentido, el pase sanitario "es para estimular la vacunación", refirió.Las autoridades de dos de las 24 jurisdicciones de Argentina, Tucumán (noroeste) y Salta (norte), anunciaron la implementación de un pase sanitario que exige que los ciudadanos hayan completado su pauta de vacunación para participar en actividades masivas o ingresar en espacios cerrados.En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación para asistir a espectáculos masivos o lugares bailables.En todo el país, más de 29,9 millones de personas recibieron las dos dosis de alguna vacuna contra el COVID-19, mientras que 36,7 millones fueron inoculadas con al menos un inmunizante.En las últimas 24 horas se registraron en el país 1.881 casos y ocho fallecimientos por COVID-19,Con 45,7 millones de habitantes, Argentina acumula más de 5,3 millones de casos y registra 116.597 muertes por el COVID-19 desde que se detectara la enfermedad en el país en marzo de 2020.

argentina

argentina, covid-19, pandemia de coronavirus