https://mundo.sputniknews.com/20211202/amlo-llama-a-los-jovenes-politicos-a-que-se-anclen-a-la-izquierda-1118940627.html

AMLO llama a los jóvenes políticos a que "se anclen" a la izquierda

AMLO llama a los jóvenes políticos a que "se anclen" a la izquierda

Ante una política plagada de superficialidades y corrientes neoliberales, es necesario que los jóvenes que quieran participar activamente en la administración... 02.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-02T19:49+0000

2021-12-02T19:49+0000

2021-12-02T19:49+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1118861802_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8056a3e1ede5b3c001f504b465971ad7.jpg

Durante su conferencia de prensa de este 2 de diciembre, el mandatario mexicano dijo que una parte del mensaje que ofreció el 1° de diciembre ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México se canalizó en los jóvenes, a quienes llamó a no practicar "la política del violín" en las campañas electorales: "Agarrarlas con la izquierda, pero tocarlas con la derecha"."Todo eso es lo que plantee ayer para los jóvenes: no pierdan su autenticidad, ánclense en la izquierda. La política es representar algo y a alguien. Si se pronuncian en favor de los pobres y de la justicia, manténganse. Porque así, sin perder la autenticidad, actuando de manera consecuente, se va a contar con la simpatía no sólo de los de abajo, sino también de gente buena, sensible y humana de la clase media y alta. Con eso basta para enfrentar al conservadurismo", sostuvo López Obrador.Tras su mitin del 1 de diciembre en la plaza principal de la capital mexicana, la prensa le preguntó si su discurso sobre mantenerse firmes en una ideología política tuvo como destinatarios a los aspirantes presidenciales rumbo a 2024, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, quienes también asistieron al evento.Sin embargo, el presidente aclaró que su mensaje en realidad "era para los jóvenes, porque durante mucho tiempo se pensó que ser político era cuidar la imagen, [hacerse] el peinado engominado que se usó mucho, la risa fingida… En el periodo neoliberal se empezó con el photoshop y la imagen, [entonces] todo lo que planteas ya no aplicaste, ese es el corrimiento al centro, el zigzagueo, la perdida de la autenticidad. Nos desdibujamos. Se llegó a extremos en donde el candidato era como un muñeco, como un títere manejado por los publicistas".También señaló que una de las prioridades de su Gobierno es pensar en las nuevas generaciones porque son "los que van a recibir la estafeta" en un país donde antes el éxito de una carrera política dependía de una red de contactos y relaciones públicas.

https://mundo.sputniknews.com/20211014/ebrard-y-monreal-quienes-son-los-dos-morenistas-que-ya-alzaron-la-mano-para-el-2024--1117128093.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, méxico