AMLO critica cierre de fronteras a África por ómicron

En su mensaje desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que en África, donde se registraron los primeros contagios de... 02.12.2021, Sputnik Mundo

El reclamo de los dirigentes de África, dijo el presidente, es el abandono que han tenido ante la pandemia. En su mensaje desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que en África, donde se registraron los primeros contagios de la cepa ómicron de COVID-19, solamente seis de 100 personas están vacunadas. Esto, dijo, contribuye a que aparezcan nuevas mutaciones del virus.A su vez, severó que en México hay suficientes vacunas y que su Gobierno seguirá apoyando a los países pobres a los que no han llegado las dosis.Esta no es la primera vez que el presidente se pronuncia al respecto, pues apenas el martes 30 de noviembre reiteró que México no cerraría sus fronteras ante la nueva variante y reprochó el olvido a los pobres. "No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo, como suele pasar. Se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas, que los países pobres contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas, es una vergüenza", sentenció López Obrador.

