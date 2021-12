https://mundo.sputniknews.com/20211202/aerolinea-forza-a-una-mujer-a-dejar-de-amamantar-a-un-gato-1118891501.html

Aerolínea forza a una mujer a dejar de amamantar… a un gato

Amamantar es un proceso natural que en ningún caso debería ser regulado o censurado. Claro, siempre que el lactante sea un bebé humano. Un insólito caso... 02.12.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

💢 insólito

gatos

aerolínea

avión comercial

Y es que el amor materno lo puede todo. O al menos lo intenta. El curioso incidente fue denunciado en redes sociales y por las publicaciones se cree que sucedió en el vuelo 1360 de Delta que hace la ruta entre Siracusa, Nueva York, y Atlanta, Georgia.Según los usuarios, una mujer se encontraba en medio del vuelo amamantando a nada más y nada menos que a un gato. Cuando fue confrontada por el personal, la madre en cuestión no aceptó dejar de alimentar a la pequeña criatura.Una captura de pantalla de un mensaje enviado a través del Sistema de comunicaciones, direccionamiento y notificación de aeronaves (ACARS, por sus siglas en inglés), citada por el portal Newsweek, da más detalles de lo que sucedió con la mujer.En el mensaje incluso se ve que el equipo pidió ayuda para resolver la situación.Pero la mujer no solo intentó amamantar al cachorro, también lo trató de hacer pasar por un bebé, según lo narrado por la azafata Ainsley Elizabeth en su cuenta de TikTok."¿Qué hará la mujer en casa si hace esto en público?", señaló la aeromoza.De más está decir que Delta Airlines tiene una política abierta para la lactancia materna, que obviamente no se extiende a los gatos."Delta apoya plenamente el derecho de la mujer a amamantar a bordo de los aviones de Delta y Delta Connection y en las instalaciones de Delta. Los extractores de leche están permitidos a bordo", señala la política de la aerolínea.

