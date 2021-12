https://mundo.sputniknews.com/20211201/zapatero-senala-que-espana-debe-dialogar-con-mexico-sobre-el-indigenismo-1118859109.html

Zapatero señala que España debe dialogar con México sobre el indigenismo

Zapatero señala que España debe dialogar con México sobre el indigenismo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — España debe dialogar con México sobre el perdón por la conquista en Latinoamérica que significó la masacre de poblaciones... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T16:14+0000

2021-12-01T16:14+0000

2021-12-01T16:40+0000

españa

josé luis rodríguez zapatero

méxico

venezuela

ue

mercosur

Consideró que "España se descubre desde América" y afirmó que "se puede hablar sobre el perdón"."Creo que cualquier país, también España, debe aproximarse a su pasado con humildad y a su presente con voluntad de entendimiento y reconocimiento", reflexionó.El 22 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al debate en torno al término "conquista" o "fusión de culturas" por la llegada de los europeos a su país, y pidió a España que ayude y deje de enseñar que llegaron a América a civilizar.Frente al pedido de López Obrador, el expresidente español José María Aznar (1996-2004) ironizó: "¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla".Consideró que en esta época "se pide perdón por todo" y aseguró que no va "a engrosar las filas de los que piden perdón".Tratado entre el Mercosur y la UEZapatero señaló que el tratado entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) se agilizará en el futuro.El exmandatario español, quien asiste entre el 30 de noviembre y este 1 de diciembre en Ciudad de México a la cumbre del Grupo de Puebla, foro político y académico de la izquierda latinoamericana, afirmó que un cambio de Gobierno de Brasil, con la posible victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, podría influir en una mayor integración entre la UE y Latinoamérica."América Latina es importante cuando hay países como Brasil y México que hacen política multilateral", reflexionó.El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y con Venezuela actualmente suspendida) fue alcanzado en junio de 2019 tras casi dos décadas de negociaciones, pero para que entre en vigor tiene que ser ratificado por todos los países europeos.Dos meses más tarde, Francia anunció que no firmaría el tratado argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" ni el Acuerdo de París sobre el cambio climático.El diálogo entre el Gobierno y la oposición de VenezuelaZapatero enfatizó también que el diálogo entre el oficialismo y la oposición de Venezuela debe retomarse luego de la reciente realización de las elecciones regionales y municipales."En mi opinión, el diálogo que se ha venido celebrando en México entre oposición y el Gobierno de Venezuela es el único camino, es necesario, fundamental y después de las elecciones que se acaban de celebrar, ese diálogo se debería retomar para avanzar en recuperar los consensos básicos", dijo Zapatero.El expresidente, quien también estuvo como observador en las elecciones en Venezuela, consideró que el diálogo asegurará el "espíritu de convivencia y reconocimiento de una parte hacia la otra".La oposición y el Gobierno de Venezuela comenzaron el pasado 13 de agosto un proceso de diálogo en México con la mediación de Noruega.Sin embargo, estas conversaciones quedaron suspendidas el 16 de octubre luego de que el Gobierno de Estados Unidos decidiera extraditar a Alex Saab, un diplomático venezolano de origen colombiano, quien estuvo durante 491 días detenido en Cabo Verde.En las elecciones del 21 de noviembre, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 19 de las 23 gobernaciones del país.

méxico

venezuela

2021

josé luis rodríguez zapatero, méxico, venezuela, ue, mercosur