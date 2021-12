Vocero del oficialismo hondureño promete ser oposición responsable tras revés electoral

https://mundo.sputniknews.com/20211201/vocero-del-oficialismo-hondureno-promete-ser-oposicion-responsable-tras-reves-electoral-1118840863.html

El dirigente nacionalista aseguró que Libre tuvo que buscar alianzas para ganar, y acusó a la formación rival de realizar una oposición "destructiva y estomacal" contra el PN, que gobernó los últimos 12 años en Honduras."Es importante ser demócrata y aceptar paladinamente con la frente en alto, pues si nos tocó perder la elección nos tocó perder… Si no nos favoreció el voto mayoritario hay que respetarlo como un partido democrático que somos", aseguró el portavoz del PN.Bertrand aseguró que el PN, una formación salpicada en los últimos años por escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, será garante para que no existan abusos de poder.Con el 51% de las actas contabilizadas, el recuento preliminar daba como ganadora a Xiomara Castro, de Libre, con casi 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el nacionalista Nasry Asfura, quien aún no se pronuncia sobre su derrota.

