Víctimas de violencia en Colombia piden al Senado suspender ascenso de algunos militares

Víctimas de violencia en Colombia piden al Senado suspender ascenso de algunos militares

BOGOTÁ (Sputnik) — El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia llamó al Senado de la República a suspender los ascensos de... 01.12.2021

américa latina

colombia

movice

Se trata de "45 integrantes de la Fuerza Pública" cuyo ascenso se adelanta al interior de la Comisión Segunda del Senado de la República, así como de "31 integrantes de las Fuerzas Militares y 14 de la Policía Nacional", dice un comunicado de Movice.El colectivo subraya que en ese grupo se encuentran militares y policías "comprometidos con circunstancias que representan graves violaciones a los derechos humanos y al derecho a la protesta que no pueden ser pasados por alto desde la opinión pública".Asimismo, los responsabilizan de seguir políticas de Estado "por medio de las cuales se ha querido imponer el terror, restringir el acceso a derechos y coartar el ejercicio político de sectores enteros de la sociedad en Colombia", por lo que hacen un llamado al Senado "para que suspenda los ascensos".Movice también exigió al jefe de Personal del Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa que aquellos uniformados sobre los que recaen acusaciones por la presunta comisión de graves violaciones a los derechos humanos sean retirados del curso de ascenso."Es con ocasión del rezago en la individualización de las responsabilidades que no se pueden generar ascensos sobre personas que conservan graves cuestionamientos sobre sus nombres, hasta tanto la justicia no investigue y establezca su responsabilidad", dice el comunicado al respecto.Por el momento ni el Senado ni el Gobierno, como tampoco la Fuerza Pública ni las militares, se pronunciaron sobre este pedido.

colombia

