Venezuela y Honduras podrían normalizar relaciones con triunfo de Castro

CARACAS (Sputnik) — El eventual triunfo de Xiomara Castro en las elecciones generales de Honduras podría significar el retorno de la normalización de las... 01.12.2021, Sputnik Mundo

Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha sumado un 53,4% de votos, cuando se llevan escrutadas 52,4% de las actas, tras los comicios celebrados el domingo.En segundo lugar, y casi 30 puntos detrás se encuentra el candidato del Partido Nacional (derecha), Nasry Asfura, quien recoge hasta el momento 34% de los sufragios.En 2019, Honduras desconoció el Gobierno de Nicolás Maduro, al sumarse a la declaración del Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que expresaron el no reconocimiento del mandatario venezolano para el período 2019-2025 para el cual resultó reelecto en los comicios de mayo de 2018.El Grupo de Lima se creó en agosto de 2017, en la capital peruana, con el objetivo de que los países contrarios al Gobierno de Venezuela tomarán decisiones para las que no habían logrado consenso en el seno de la OEA.Desde entonces, el bloque se ha reunido para promover sanciones y emitir declaraciones contra el Gobierno venezolano.Ortiz consideró que el Grupo de Lima fracasó en sus acciones contra este país sudamericano."Es increíble cómo a estas alturas el Grupo de Lima aparezca como un cadáver dando vueltas por la región sin haber tenido éxito en sus propósitos que no eran otros sino contribuir en procesos contra la Venezuela", comentó el politólogo.El presidente Maduro fue uno de los primeros en felicitar a Castro, esposa del exmandatario hondureño Manuel Zelaya, depuesto del poder por un golpe de Estado en junio de 2009, tres años después de asumir el cargo.El investigador legislativo de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), manifestó que con la llegada de Castro, Honduras podría reconocer al Gobierno constitucional de su país."Lo que viene puede ser positivo, con el reconocimiento mutuo de los gobiernos que conducen ambos estados", acotó.FortalecimientoA juicio de Ortiz el triunfo de Castro podría además significar el afianzamiento de la centroizquierda en la región."Pareciera que hay una consolidación de una nueva etapa de gobiernos de centroizquierda, los movimientos de izquierda vienen reaccionando a un proceso de ensayo y error y creo que el principal mensaje tiene que ver con la búsqueda de los pueblos sobre tener caminos reales y concretos", expuso.El especialista consideró que la izquierda retornó a Honduras por la vía democrática."El Partido Libre de Honduras logró reconstruirse a partir del golpe de Estado que le dieron a Manuel Zelaya hace 12 años y construir un proceso de acumulación de fuerzas capaz de hacer regresar a la izquierda al poder en Honduras, y hacerlo de manera pacífica, democrática y con una victoria contundente", indicó.Para Ortiz, las elecciones en Colombia y Brasil previstas para el 2022 serán decisivas para la consolidación de la izquierda en Latinoamérica.

