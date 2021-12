https://mundo.sputniknews.com/20211201/un-hombre-cerco-un-campo-y-desencadeno-una-masacre-de-pinguinos-en-argentina-1118869415.html

Un hombre cercó un campo y desencadenó una masacre de pingüinos en Argentina

Un hombre cercó un campo y desencadenó una masacre de pingüinos en Argentina

Un centenar de pingüinos y sus pichones en la reserva Punta Tombo, en la provincia patagónica de Chubut, murieron aplastados y electrocutados luego de que un... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T19:17+0000

2021-12-01T19:17+0000

2021-12-01T19:17+0000

américa latina

medioambiente

argentina

animales

pingüinos

chubut

punta tombo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1118869825_0:112:1920:1192_1920x0_80_0_0_64cf0279a62b602c6ae9852a7538fee9.jpg

Un hombre que usurpó el campo lindero a la reserva trazó un camino con una topadora y, en su trayecto hacia la costa, aplastó cientos de nidos con dos o tres pichones cada uno.Para empeorar las cosas, los ejemplares que lograron sobrevivir murieron electrocutados cuando fueron en busca de alimento, producto de que el hombre también había colocado un cerco electrificado.Además, varias crías perdieron la vida al no recibir el alimento necesario por parte de los ejemplares adultos, víctimas de la masacre.El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Nestor García, afirmó que es "uno de los daños ambientales más grandes de los últimos tiempos" y confirmó que se realizó una denuncia penal al responsable."Es un hecho gravísimo. Estamos esperando información de la fiscal porque van a realizar una visita en el lugar” dijo el jerarca.Si bien el ministro afirmó que la zona afectada no pertenece a un área protegida, se constató un daño a la fauna y el ambiente."Con ese alambrado fragmentó la colonia de pingüinos en plena temporada de reproducción, que es altamente nocivo para la especie, porque estamos hablando de 146 nidos con dos huevos por cada pareja, serían alrededor de 500 animales que se pueden ver afectados, más los que no puedan cruzar el alambrado, que provocan en algunos pichones su muerte por inanición”, enfatizó.Los detalles de la masacre están siendo recabados por Pablo Borboroglu, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y presidente de la Global Penguin Society, una organización abocada a la conservación de 18 especies de pingüinos.Borboroglu presentará los elementos del caso a la fiscal Florencia Gómez, que ya se encuentra a cargo del caso y que indicó a medios locales que de momento no se considera la detención de la persona, a pesar de que podría enfrentar cargos por maltrato animal.No obstante, las sanciones pueden agravarse si se comprueba un impacto ambiental mayor, lo que dependerá de informes de especialistas.Además de la denuncia penal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió al lugar a la Brigada de Control Ambiental (BCA), con el objetivo de analizar las infracciones a la ley 22.421 de conservación de la fauna silvestre.Información preliminar apunta a que el hecho fue perpetrado por uno de los involucrados en una disputa por el terreno tras una sucesión.La reserva natural de Punta Tombo, operativa desde 1972, abarca 60 kilómetros de litoral costero y más de 31.000 hectáreas de superficie marina y alberga numerosas colonias continentales —de hasta 400.000 ejemplares— de cría del pingüino de Magallanes.

https://mundo.sputniknews.com/20210918/de-regreso-a-casa-liberan-a-23-pinguinos-en-uruguay--video-1116186450.html

https://mundo.sputniknews.com/20201104/los-pinguinos-gentu-en-realidad-podrian-ser-cuatro-especies-diferentes--1093373139.html

argentina

chubut

punta tombo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, argentina, animales, pingüinos, chubut, punta tombo