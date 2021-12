https://mundo.sputniknews.com/20211201/rusia-expulsa-a-diplomaticos-estadounidenses-con-mas-de-3-anos-en-moscu-1118853532.html

Rusia expulsa a diplomáticos estadounidenses con más de 3 años en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Los empleados de la Embajada de EEUU que lleven más de tres años en Moscú tendrán que abandonar Rusia antes del 31 de enero de 2022, declaró... 01.12.2021, Sputnik Mundo

"Para el 31 de enero de 2022 los empleados de la Embajada de EEUU que han estado en Moscú durante más de tres años deberán abandonar Rusia", dijo Zajárova.La portavoz de la Cancillería precisó que Moscú considera la exigencia de Washington de que 54 diplomáticos rusos abandonen la embajada como expulsión, a la que Rusia "reacciona respectivamente".Subrayó que la decisión no es iniciativa de Rusia, sino un "juego impuesto por EEUU".Los diplomáticos rusos que abandonan EEUU no podrán entrar en territorio estadounidense durante tres años, agregó la portavoz del ministerio.Por su parte, el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov, afirmó que Estados Unidos aún tiene tiempo para cancelar la expulsión de diplomáticos de Rusia."Por supuesto que lo tiene", respondió Riabkov a la respectiva pregunta de la agencia Sputnik.Riabkov señaló que Moscú responde simétricamente a las medidas de Washington, aunque está "en contra de ello" y sugiere "renunciar a estas acciones".Desde su punto de vista, EEUU "está llevando a cabo una política de destruir la presencia diplomática de ambos países, no sabemos dónde se encuentra el límite para todo eso".El viceministro reiteró que Moscú está dispuesto a discutir las discrepancias bilaterales, entre ellas los asuntos de visados, a nivel de consultas para "congelar la situación tal como está".A finales de noviembre el embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, informó que para finales de enero del año próximo 27 diplomáticos rusos tendrán que abandonar la embajada, y para el 30 de junio los seguirá un número similar de empleados de la misión, puesto que Washington no permitirá que trabajen en la sede rusa en EEUU durante más de tres años.En diciembre de 2016, poco antes de que el presidente Barack Obama abandonara la Casa Blanca, su Gobierno expulsó a 35 diplomáticos rusos y ordenó el cierre de dos residencias diplomáticas, las llamadas 'dachas' en Centreville (Maryland) y Oyster Bay (Nueva York) en respuesta a la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses de aquel año, lo que Rusia ha negado en reiteradas ocasiones.Desde entonces, Rusia y EEUU siguen intercambiando expulsiones de diplomáticos y otros tipos de sanciones.Rusia ha advertido que las acciones de EEUU violan el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares así como otros aspectos del derecho internacional.

