París no descarta tomar medidas europeas para resolver la disputa de pesca con Londres

PARÍS (Sputnik) — Francia insta a que se tomen medidas de la UE contra el Reino Unido si la disputa sobre las licencias para faenar en las aguas británicas del... 01.12.2021, Sputnik Mundo

"La mejor opción sería tomar medidas europeas" si no cambia nada en la disputa de pesca entre Francia y el Reino Unido antes del 10 de diciembre, dijo Beaune a la emisora RTL y añadió que en este caso se trataría de negociaciones directas entre la UE y el Reino Unido.A finales de noviembre Beaune anunció el 10 de diciembre como la fecha límite para solucionar la disputa mencionada, después de lo cual París planea poner fin a las consultas.Francia está molesta por el escaso número de licencias de pesca que el Reino Unido concedió a los barcos franceses, le acusa de incumplir el acuerdo Brexit e incluso optó por introducir sanciones contra Londres a partir del 2 de noviembre, que finalmente decidió posponer.A finales de septiembre, el Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó que se otorgaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para pescar en la zona entre 6 y 12 millas náuticas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido.Los buques franceses recibieron 12 licencias, apenas una cuarta parte de lo que se había solicitado. Según las autoridades británicas, el resto de los barcos franceses no pudieron demostrar que habían faenado en las aguas costeras del Reino Unido.El derecho a la pesca en las aguas británicas fue uno de los temas en el que se centraron las arduas negociaciones entre la UE y el Reino Unido durante el pos-Brexit, donde se acordó que los pescadores del bloque podrían seguir faenando si demostraban que habían trabajado en esas aguas entre 2012 y 2016.La mayoría de los barcos pequeños no están en condiciones de proporcionar tales datos porque carecen de sistemas de geolocalización.

