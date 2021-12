https://mundo.sputniknews.com/20211201/ni-vos-te-lo-crees-macri-se-pronuncia-sobre-su-procesamiento-por-el-caso-de-espionaje-ilegal-1118879513.html

"Ni vos te lo creés": Macri se pronuncia sobre su procesamiento por el caso de espionaje ilegal

"Ni vos te lo creés": Macri se pronuncia sobre su procesamiento por el caso de espionaje ilegal

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, se ha pronunciado poco después de que se diera a conocer que fue procesado por la Justicia de su país en la causa... 01.12.2021, Sputnik Mundo

"Ni vos te lo creés", contestó el exmandatario a una periodista al expresarse públicamente ante los medios en Chile por su procesamiento en el caso. Macri, quien se encuentra en Santiago de Chile por una gira de la Fundación FIFA, donde ejerce como presidente, dijo que se trata de "una persecución política" cuando varios reporteros se le acercaron para pedirle un comentario sobre la resolución judicial. Poco antes se dio a conocer que el juez Martín Bava embargó al expresidente argentino por la suma de 100 millones de pesos (aproximadamente un millón de dólares). Además, sus desplazamientos han sido restringidos: una vez que vuelva a Argentina no podrá abandonar el país y tampoco podrá abandonar su lugar de residencia habitual por más de diez días sin avisar antes a Bava. A su vez, Macri destacó que Argentina es donde vive y que volverá al país para hacer frente al caso. También señaló que, al tiempo que cumplirá con las restricciones impuestas, presentará una apelación ante el juez.Los periodistas le preguntaron sobre la incomodidad que podría acarrear esta investigación para él, a lo que Macri respondió "más incómodo es para la propia Justicia argentina tener jueces como Bava, es mucho más incómodo". La causa contra el exmandatario fue iniciada cuando una interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, interpuso una demanda en 2020. En el transcurso del proceso se dio a conocer que se coordinaron tareas de vigilancia contra los parientes de los tripulantes desde la base de la AFI en Mar del Plata. Dichas tareas se llevaron a cabo sin que hubiese autorización judicial o justificación válida alguna.Los hechos ocurrieron mientras el submarino aún estaba desaparecido y la vigilancia se realizaba "con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares, quienes para ese entonces eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional", se dice en la resolución previa de Bava.Entre las pruebas en disposición de la Justicia en el caso están tres discos duros, donde figuran los presuntos seguimientos y fotografías tomadas entre enero y junio de 2018.Macri no es el único procesado en este caso, pues en él figuran once personas más, entre las cuales están los exjefes de la AFI en la administración de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. También fueron procesados los dos exdirectores operacionales de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra.El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017, y solo un año después fue hallado a una profundidad de 907 metros y a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, no lejos de la zona donde sus últimas señales fueron registradas.

