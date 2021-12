https://mundo.sputniknews.com/20211201/lukashenko-las-lanzaderas-de-misiles-balisticos-nucleares-en-bielorrusia-estan-listas-para-su-uso-1118856057.html

Lukashenko: Bielorrusia necesita los sistemas antiaéreos rusos S-400 o S-500 para una defensa eficaz

Lukashenko: Bielorrusia necesita los sistemas antiaéreos rusos S-400 o S-500 para una defensa eficaz

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia necesita los sistemas rusos de defensa antiaérea S-400 o S-500 para una protección eficaz contra posibles ataques de misiles... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T14:50+0000

2021-12-01T14:50+0000

2021-12-01T15:19+0000

internacional

europa

bielorrusia

alexandr lukashenko

armas nucleares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1092184681_0:71:2865:1682_1920x0_80_0_0_4738691d81351e60254c406c8a534a92.jpg

A la pregunta de cuándo Bielorrusia recibirá estos sistemas, Lukashenko respondió que "el presidente [de Rusia, Vladímir] Putin tomará esta decisión".Lukashenko comunicó también que todas las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales nucleares fueron conservadas en Bielorrusia y están listas para usarse."¿Por qué me he convertido en enemigo de Occidente? No porque soy un dictador, sino porque todas las plataformas de lanzamiento para los misiles Topol –quizá menos una– fueron conservadas y están listas para su uso", dijo el mandatario. Lukashenko comentó antes que Minsk propondría a Moscú desplegar armamento nuclear ruso en el territorio bielorruso en caso de que la OTAN lo haga en Polonia.Después de la desintegración de la Unión Soviética, en el territorio de Bielorrusia quedaron decenas de cargas para los misiles balísticos intercontinentales Topol y más de un millar de ojivas nucleares tácticas.El armamento nuclear fue retirado del territorio bielorruso después de que Minsk firmara el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

https://mundo.sputniknews.com/20211201/lukashenko-reafirma-intencion-de-cortar-el-gas-a-europa-si-polonia-cierra-la-frontera-1118843797.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, bielorrusia, alexandr lukashenko, armas nucleares