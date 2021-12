https://mundo.sputniknews.com/20211201/lo-volveria-a-hacer-el-espanol-que-redujo-al-hombre-que-queria-abrir-la-puerta-en-pleno-vuelo-1118856959.html

"Lo volvería a hacer": el español que redujo al hombre que quería abrir la puerta en pleno vuelo

01.12.2021

Antonio Quintero (35 años) y su novia (28 años) volaban desde Sevilla hasta Budapest para disfrutar de un agradable viaje en pareja. Esta era la primera aventura que hacían en avión y para su sorpresa, Quintero se convirtió en el héroe del vuelo, salvando su vida, la de su novia y la de todos los pasajeros que iban dentro.Los hechos ocurrieron durante la mañana del 11 de noviembre en el vuelo de Ryanair FR5253 desde Sevilla con rumbo a Budapest, pero el vídeo ha empezado a circular en las últimas horas. En mitad del trayecto, ella observó cómo un hombre corpulento de 1,90 metros aproximadamente comenzaba a realizar movimientos extraños. "Miraba a las personas con actitud desafiante, amenazaba con un bolígrafo a la gente e incluso acosaba a las chicas que tenía alrededor", confiesa Quintero en conversación telefónica con Sputnik.Minutos más tarde el hombre corpulento, de nacionalidad búlgara, empezó a hablar tanto en su idioma como en inglés, amenazando con abrir las puertas del avión. "Quiero morir", repetía una y otra vez. "No me quiero sentar", le decía al auxiliar del vuelo que intentaba lidiar con el pasajero.Como Antonio trabaja como vigilante de seguridad, cuando vio al azafato en apuros no dudó en acercarse a él para ofrecerle su ayuda. Después, fue el propio auxiliar el que tuvo que pedir la colaboración de los demás pasajeros para reducirlo. Incluso el comandante del vuelo tuvo que abandonar la cabina ante tremendo alboroto.Al final del vídeo se ve cómo el hombre problemático parece que se calma y trata de volver a su sitio mientras pide disculpas al resto de pasajeros. Es entonces cuando sale corriendo y retrocede de nuevo hacia la puerta como para intentar abrirla. Entre él y varios pasajeros lo amarraron con varios cinturones de seguridad y lo retuvieron en el suelo. "El chico estaba bastante agresivo y podría causar un problema mayor", confiesa Quintero.Final felizFinalmente tuvieron que aterrizar tumbados en el suelo a pesar de las complicaciones que eso supone. Le retuvieron allí entre él y tres personas más para que no hiciera ninguna locura. Al llegar a tierra, el resto de pasajeros salieron por la puerta de atrás y Quintero y los voluntarios que colaboraron en arreglar la situación, tuvieron que esperar a que llegara la policía húngara y se lo llevara. La actuación de Quintero le ha hecho ganarse el título del "héroe de Gibraleón", donde trabaja. La repercusión es enorme y su teléfono no ha dejado de sonar en las últimas horas. Ya ha recibido varias felicitaciones, incluso la de sus jefes de empresa, que próximamente se trasladarán a su lugar de trabajo para aplaudir su heroica acción. "Me pongo nervioso, no estoy acostumbrado", comenta entre risas.Cuando le preguntamos si después de lo vivido durante su primer viaje volvería a montar en avión, el onubense lo tiene claro: "Totalmente", confiesa. "Lo volvería a hacer. Fue un momento de tensión pero como es mi día a día, ese tipo de enfrentamientos los tengo muy normalizados".

