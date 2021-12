https://mundo.sputniknews.com/20211201/las-frutas-que-deberias-consumir-con-moderacion-si-eres-diabetico-1118856248.html

Las frutas que deberías consumir con moderación si eres diabético

Siempre deberías tener en cuenta el índice glucémico de las frutas que comes. Si es demasiado alto, se recomienda que evites consumirlas en grandes cantidades. Entre las frutas con el mayor índice glucémico figuran:La sandía (75)La sandía es rica en vitaminas y antioxidantes, pero contiene 6 gramos de azúcar por cada 100 g, por lo que no solo es muy calórica, sino que también puede ser peligrosa para quienes padecen de diabetes.A pesar de su alto índice glucémico, la sandía aporta grandes cantidades de magnesio y potasio —estas sustancias contribuyen a mejorar la circulación sanguínea y a bajar la presión arterial elevada— y es rica en un antioxidante llamado licopeno capaz de reducir el riesgo de las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Al mismo tiempo, es muy baja en grasas y colesterol.Los dátiles (70)Los dátiles también poseen un alto poder antioxidante. Estas frutas dulces y nutritivas tienen un alto contenido de fibra soluble e insoluble que contribuye a regular los niveles de colesterol malo y hasta es capaz de prevenir las enfermedades cardiovasculares y la obesidad.La vitamina A presente en los dátiles, por su parte, ayuda a controlar la hipertensión.La piña (66)Esta fruta tropical también debería consumirse con moderación, pues contiene 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Al mismo tiempo, tiene muy pocas calorías, por lo que puede considerarse un alimento dietético.La piña está compuesta por un 85% de agua, por lo que contribuye a la hidratación del organismo y es beneficiosa para la circulación de la sangre.También deberías tener en cuenta que el zumo de piña tiene un índice glucémico de 46 y la piña en almíbar, de tan solo 43.El plátano (65)Los plátanos proporcionan grandes cantidades de vitaminas, antioxidantes, minerales y fibra. Pero las personas con diabetes no deberían consumirlos a diario. En lugar de esto, trata de optar por los frutos menos maduros.Al igual que la sandía, esta fruta es rica en potasio, por lo que también ayuda al organismo a regular el ritmo cardíaco y mantener una presión arterial saludable.La papaya (60)Si bien esta fruta contiene aproximadamente 11 gramos de azúcar por taza, aporta ciertos beneficios a las personas con diabetes si se consume con moderación, pues contiene enzimas beneficiosas para el páncreas que contribuyen a la regulación de la glucosa en la sangre.La papaya también ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y hasta tiene cierto efecto cicatrizante y antiinflamatorio. Por último, una sola pieza de fruta proporciona el 224% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C.

