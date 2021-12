https://mundo.sputniknews.com/20211201/la-opaq-aprueba-un-proyecto-para-prohibir-sustancias-quimicas-en-aerosoles-con-fines-policiales-1118868632.html

La OPAQ aprueba un proyecto para prohibir sustancias químicas en aerosoles con fines policiales

La OPAQ aprueba un proyecto para prohibir sustancias químicas en aerosoles con fines policiales

PARÍS (Sputnik) — Los Estados miembros de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) aprobaron un proyecto de ley para prohibir las... 01.12.2021, Sputnik Mundo

Según la nota, no se aborda el uso de sustancias químicas que actúen sobre el sistema nervioso central con "otros fines no prohibidos" por la Convención sobre Armas Químicas.El proyecto fue aprobado después de que 85 países votaron a favor, diez en contra y 33 se abstuvieron.Rusia se encuentra entre los que votaron en contra del nuevo proyecto.Según el representante permanente de Rusia ante la OPAQ, Alexandr Shulguín, esta iniciativa "contradice directamente las disposiciones de la Convención sobre Armas Químicas, en particular, los párrafos 1a y 9d del artículo 2".El 26 período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes se celebra del 29 de noviembre al 3 de diciembre y en el evento participan los representantes de todos los Estados miembros de la OPAQ.La Conferencia de la OPAQ, que se celebra anualmente en La Haya, supervisa la aplicación de la convención sobre las armas químicas, contribuye al logro de los objetivos de la convención y verifica su cumplimiento.

