La Marcha por la Patria, un hito de la democracia boliviana

Un millón de personas llegaron a La Paz en los últimos días de noviembre tras marchar durante siete días desde Caracollo (Oruro) para defender al Gobierno de Luis Arce.

La Marcha por la Patria, un hito de la democracia boliviana Un millón de personas llegaron a La Paz en los últimos días de noviembre tras marchar durante siete días desde Caracollo (Oruro) para defender al Gobierno de Luis Arce. Para el sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada, la movilización fue un triunfo político, social y cultural del Movimiento al Socialismo (MAS).

"Solo quiero decirles 'si a mí me hicieron golpe, a Lucho [Luis Arce] no lo van a hacer'", dijo el expresidente Evo Morales (2006-2019) a los medios de comunicación que cubrían la marcha que encabezó.La movilización fue convocada ante el recrudecimiento de la estrategia de los grupos económicos y políticos involucrados en el golpe de Estado de 2019 para hacer lo mismo con el actual jefe de Estado.Esos intentos llevaron también a que el presidente —que acaba de cumplir un año en el mandato— alertara a los mandatarios y líderes progresistas nucleados en el Grupo de Puebla.Sin embargo, la situación se agudizó con el paro organizado por las gremiales y apoyado por los comités cívicos, especialmente por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, figura fundamental en el golpe de 2019.El paro era contra la ley 1.386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.La legislación tenía el objetivo de establecer mayores controles para reducir el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. Sin embargo, según el entrevistado los sectores informales de la economía se sintieron amenazados por la información que divulgaban los medios. "No se pretendía atacar a esos sectores pero tal influencia generó eso", indicó Paz Rada.El Ejecutivo de Arce finalmente decidió derogar esa ley para evitar mayores protestas."El Gobierno tomó una decisión correcta porque estos sectores habían protestado por la falta de consulta. Se desinfló el intento de generar un ambiente social de oposición más amplio", indicó el entrevistado.Pero los comités cívicos siguieron con las protestas, lo que evidenció el afán golpista que fue contrarrestado por la movilización bajo el lema "Por la Patria".En la movilización participaron el embajador de Argentina, Ariel Basteiro, y el de Nicaragua, Elías Chévez, lo que fue catalogado de injerencia por la oposición.Para el sociólogo entrevistado, se trata de "manifestaciones claras de que el proceso revolucionario boliviano recibe solidaridad y apoyo internacional".En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

